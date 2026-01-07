MEN o „chaotycznej sytuacji w skali całej Polski”. Teraz mają być „jasne zasady”

Ministerstwo Edukacji Narodowej będzie przyglądać się szkolnym statutom. Katarzyna Lubnauer powiedziała w TOK FM, że „ustawa zaraz trafi na stały komitet rady ministrów”. Wiceszefowa MEN tłumaczyła, że celem jest wprowadzenie instytucji rzecznika praw ucznia oraz „w pewnym stopniu” uregulowanie praw i obowiązków uczniów. Szkoła od teraz nie powinna zakazywać np. farbowania włosów.

– W tej ustawie mają wprowadzone być rozwiązania, które mówią, np. że nie możemy mieć czegoś, co jest niebezpieczne z punktu widzenia zajęć, np. dużego kolczyka, który może być zaczepiony w czasie gry w piłkę ręczną czy koszykówkę – wyjaśniała Lubnauer. Wiceminister edukacji narodowej stwierdziła, że „wszyscy wiemy, co znaczą ogólnie przyjęte normy społeczne”.

Wygląd i strój po nowemu w szkołach. MEN o farbowaniu włosów, kolczykach i kostiumie kąpielowym

– Szkoła nie jest miejscem, w którym należy się ubrać w kostium kąpielowy, bo byłby to nieprzestrzeganie norm społecznych. Dlatego tak ważne jest, żeby z jednej strony mówić o prawach, a z drugiej – o obowiązkach, bo też nie ma praw bez obowiązków – podsumowała Lubnauer.

MEN w mediach społecznościowych podkreśliło, że rewolucja w prawie oświatowym jest „elementem dużej ustawy o prawach i obowiązkach ucznia procedowanych od wielu miesięcy i po wielotygodniowych konsultacjach”. „Sprawa wyglądu i stroju jest tam porządkowana, a w wielu kwestiach zaostrzona względem możliwości ingerowania szkoły” – zaznaczyło Ministerstwo Edukacji Narodowej.

MEN o rozwiązaniach niezgodnych z prawem

„Obecnie brak jest regulacji nt. wyglądu i wielu innych spraw z zakresu praw i obowiązków ucznia, przez co mamy sytuację chaotyczną w skali całego kraju (co szkoła to inne rozwiązania, wiele niezgodnych z prawem było w ostatnich latach uchylanych przez kuratorów oświaty)” – kontynuowało MEN. Teraz mają być „jasne zasady”.

„Prawo do kształtowania wyglądu czy stroju jest generalnie powszechnym prawem każdego obywatela, wprowadzamy natomiast jasne określenie kiedy szkoła może w to ingerować (np. kwestie bezpieczeństwa czy kwestia głoszenia haseł na stroju nawołujących do nienawiści rasowej, czy ideologii totalitarnych). Nie są to nowe propozycje a dostępne od kilku miesięcy w przestrzeni publicznej i szeroko skonsultowane” – podsumowało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

