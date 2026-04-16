Oszuści atakują seniorów. Policja wydała pilny komunikat

Każdego dnia w Polsce dochodzi setek prób oszustw. Ofiarami przestępców najczęściej padają seniorzy, którzy tracą nawet dziesiątki tysięcy złotych, dając się nabrać na nieprawdziwe historie wymyślane przez oszustów. Przestępczy proceder niemal zawsze opiera się na tym samym scenariuszu, ale pomimo wielu ostrzeżeń, dalej wiele osób daje się nabrać i nie dotyczy to tylko osób starszych. Ofiarami przestępców coraz częściej padają także młode osoby, w zasadzie to w każdym wieku.

Wysokie kwoty, jakie ofiary przekazują nieświadomie przestępcom, stanowią często oszczędności życia pokrzywdzonych, dla których utrata tych pieniędzy to przede wszystkim bardzo wysokie straty materialne, ale także i społeczne – związane z utratą zaufania do ludzi i pretensjami do samego siebie, że daliśmy się oszukać. Każdy z nas jest na to narażony.

Komunikat policji. Instrukcja bezpieczeństwa dla obywateli

Ze względu na skalę procederu policja zdecydowała się wydać komunikat, w którym chce wytłumaczyć obywatelom, na co powinni uważać. To może uratować przed wpadnięciem w pułapkę przestępców.

Policja przypomina i przestrzega, aby być „wyczulonym” na sytuacje, w których ktoś prosi nas o wysłanie lub oddanie pieniędzy. Ważnym jest, aby też uwrażliwiać swoich domowników na metody działania oszustów oraz wskazać, co należy zrobić, żeby nie stać się ich ofiarą.

Fala oszustw w Polsce. Czujność jest kluczowa

Funkcjonariusze zwracają uwagę na to, aby zawsze być czujnym, ostrożnym czy wręcz nieufnym w kontaktach z obcymi osobami, dzwoniącymi pod numer naszego telefonu, wypytującymi o nasze sprawy osobiste czy finansowe. Policjanci nigdy nie wykonują takich telefonów ani nie odbierają osobiście żadnych pieniędzy.

Gdy trafimy na taką rozmowę i jej przebieg wyda nam się podejrzany, należy jak najszybciej poinformować o tym fakcie służby. Równie istotne dla bezpieczeństwa jest zachowanie ostrożności w kontaktach z osobami odwiedzającymi nasze domy czy mieszkania.

Policja zwraca uwagę, że zachowanie rozsądku i czujności mogą uchronić nas przed staniem się ofiarą naciągaczy. W przypadku gdy do naszych drzwi zapuka osoba podająca się za administratora, kuriera czy hydraulika należy faktycznie zweryfikować, czy do takich wizyt miało dojść. Wystarczy zadzwonić do danej firmy, ochrony czy administracji budynku, gdzie szybko dostaniemy informacje dotyczące planowanych przeglądów czy napraw.

Gdy do wspomnianej wizyty obcego już dojdzie, warto zapamiętać również, jak wyglądały takie osoby, w co były ubrane, jak się przedstawiały, czy przyjechały autem, czy ktoś im towarzyszył.

– Te informacje pozwolą szybciej zidentyfikować i zatrzymać oszustów. Warto również, aby poprosić o pomoc osoby najbliższe – sąsiadów czy rodzinę. Ich obecność sprawi, że poczujemy się pewniej i bezpieczniej, a w razie ewentualnego niebezpieczeństwa nie będziemy sami – tłumaczy policja.

Policja: edukujmy i ostrzegajmy innych

Kluczową rolę w prewencji pełni nasza własna postawa i edukowanie innych na temat bezpieczeństwa w takich sytuacjach. Warto rozmawiać, aby przestrzec członków rodziny, szczególnie starszych i uświadomić im potencjalne ryzyko oraz ryzyko utraty oszczędności życia spowodowane brakiem jakichkolwiek skrupułów oszustów i naciągaczy.

Policja apeluje, aby zawsze, nawet w przypadku najmniejszych podejrzeń co do próby popełnienia oszustwa przez osoby odwiedzające nasze miejsca zamieszkania lub dzwoniące do nas (w szczególności z nieznanych numerów, to dziś plaga) należy informować służby o zaistniałej sytuacji i naszych przypuszczeniach. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariusze od razu będą mogli przystąpić do pomocy.

