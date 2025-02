Spotkanie Sikorski-Rubio. „Mocna rozmowa bliskich sojuszników”

Radosław Sikorski podał, że głównym tematem rozmowy była wojna w Ukrainie.

– Co do tematyki, mogą się państwo domyślić – istotne, obecne sprawy wojny i pokoju w Europie – podkreślił. Minister nie chciał jednak odpowiedzieć na pytanie dotyczące potwierdzenia siły sojuszu na linii USA-Ukraina.

– To była mocna rozmowa bliskich sojuszników – podsumował Sikorski. Poprzednia rozmowa Sikorski-Rubio odbyła się telefonicznie pod koniec stycznia.

– Chodzi o to, aby to Ukraina mogła determinować swoją przyszłość – tak szef MSZ skomentował taktykę USA na zakończenie wojny w Ukrainie. Minister dodał, że „odniósł wrażenie, iż Stanom Zjednoczonym zależy na trwałym pokoju”. Sikorski nie rozmawiał z Rubio na temat wysłania wojsk europejskich do Ukrainy. Zdaniem szefa MSZ Europa „prędzej czy później” weźmie udział w procesie negocjacyjnym. Polski minister nie chciał również odpowiedzieć na pytanie dotyczące ustępstw, jakich Rosja żąda od Ukrainy.

– Rozmawialiśmy o tych bardzo poważnych sprawach. Myślę, że to są negocjacje, które powinny się toczyć między ministrami, a nie między mną a polskimi mediami – przekazał.

Spotkanie Duda-Trump w weekend?

Prawdopodobnie w weekend z prezydentem Donaldem Trumpem spotka się prezydent Andrzej Duda. Do rozmowy ma dojść podczas trwającej konferencji CPAC (Conservative Political Action Conference). W poniedziałek z kolei zbierze się Rada Bezpieczeństwa Narodowego, podczas którego prezydent Polski spotka się z przedstawicielami rządu i parlamentu.

Radosław Sikorski zaoferował prezydentowi wsparcie podczas zaplanowanego spotkania prezydentów.

– Jestem w kontakcie z jego kancelarią i oczywiście jestem do dyspozycji pana prezydenta – powiedział. Minister MSZ dodał, że liczy na to, że Andrzej Duda wykorzysta swoją przyjaźń z Donalderm Trumpem „dla Polski, dla Europy”.

– Bardzo liczę na to, że prezydent Duda jutro wzmocni głos Polski na rzecz sprawiedliwego pokoju w Ukrainie – powiedział.

