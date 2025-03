Polacy popierają pomoc dla Ukrainy. Ale oczekują czegoś w zamian

„Rzeczpospolita” dotarła do badania międzynarodowej organizacji More in Common przeprowadzonego w Polsce, Niemczech, we Francji, w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych dotyczącego pomocy dla Ukrainy. „[Badanie] pokazuje, że w czterech kluczowych krajach europejskich większość ankietowanych chce dalszego wsparcia dla Ukrainy – nawet jeśli z pomocy wycofa się Ameryka Donalda Trumpa” – czytamy w tekście.

Jak wynika z badania za dalszym wsparciem Ukrainy jest 65 proc. Polaków (18 proc. przeciw), 66 proc. Brytyjczyków (17 proc. przeciw), 57 proc. Francuzów (23 proc. przeciw) oraz 54 proc. Niemców (30 proc. przeciw).

Polacy oczekują większej wdzięczności od Ukraińców. Nowe badanie

Z wyników przeprowadzonego badania wynika też, że Polacy oczekują większej wdzięczności od Ukrainy. Na pytanie „Czy pana/pani zdaniem Ukraina okazuje Polsce odpowiednią wdzięczność za udzielone wsparcie?” aż 62 proc. respondentów twierdzi, że nie, z czego 27 pkt proc. „zdecydowanie” nie zgadza się z tezą z pytania. 28 proc. ankietowanych odpowiedziało, że Ukraina okazuje odpowiednią wdzięczność (21 proc odpowiedziało „raczej tak”, a 7 proc. „zdecydowanie tak”).

Ankietowani, dopytywani o potencjalne formy wyrażenia wdzięczności wskazali na konieczność przeprosin za rzeź wołyńską i możliwość ekshumacji ofiar (49 proc.), zaproponowanie Polsce korzyści finansowych w przyszłości (41 proc.), częstsze publiczne podziękowania przez przedstawicieli ukraińskich władz (24 proc.).

– Polacy w zdecydowanej większości dostrzegają strategiczne znaczenie walki Ukrainy z rosyjskim agresorem dla naszego bezpieczeństwa. To powinna być dla polityków zasadnicza wskazówka– powiedział w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Adam Traczyk z More in Common. – Natomiast w poufnych rozmowach warto byłoby zakomunikować władzom Ukrainy, że polskie społeczeństwo oczekuje pewnych gestów i także w interesie Ukrainy jest, aby gotowość wsparcia wzmacniać, a nie dawać powody do rodzenia się wątpliwości – dodał.

Badanie w poszczególnych krajach na początku marca przeprowadziły różne pracownie sondażowe. W Polsce był to IBRiS, a samo badanie przeprowadzono metoda CATI/CAWI na próbie 1000 osób.

Polacy wypowiedzieli się na temat obecności polskiego wojska w Ukrainie. Jest nowy sondaż

