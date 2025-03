Europa da radę sama wspierać Ukrainę? Polacy podzieleni, duże różnice wśród kobiet i mężczyzn. Sondaż

W ostatnich dniach prezydent USA Donald Trump podjął decyzję o wstrzymaniu pomocy wojskowej oraz współpracy wywiadowczej z Ukrainą. Obejmuje to również dostawy broni będącej już w drodze na Ukrainę, co potwierdził Biały Dom. To pokłosie pełnego napięcia spotkania w Białym Domu, podczas którego Trump i wiceprezydent J.D. Vance zarzucili prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu brak wdzięczności za dotychczasowe wsparcie oraz brak zaangażowania w proces pokojowy.

Trump twierdzi, że skupia się na osiągnięciu pokoju i oczekuje od partnerów, w tym Ukrainy, zaangażowania w ten proces. Decyzja ta wywołała popłoch w Europie. W odpowiedzi na działania USA liderzy naszego kontynentu na kolejnych szczytach wyrażają poparcie dla Ukrainy i deklarują prace nad zwiększeniem własnych zdolności obronnych.

Czy Europa jest w stanie skutecznie wspierać walczącą Ukrainę?

– Mamy pieniądze i rosnącą wolę polityczną, ale amerykańskich środków wojskowych nie da się zastąpić z dnia na dzień – ocenił w rozmowie z dziennikarką „Wprost” Agnieszką Niesłuchowską Andrzej Olechowski, były minister spraw zagranicznych i współtwórca PO.

– Europa się obudziła, ale po przebudzeniu człowiek kiepsko chodzi. Musi nastąpić dalszy ciąg, kolejne działania. Cieszy mnie, że wiele państw idzie w jednym kierunku, współpracują, ale na razie nie wiem, jakie moce drzemią w Europie, jak daleko zajdziemy – mówił z kolei dla „Wprost” Lech Wałęsa.

Jak na tę sprawą patrzą Polacy?

Czy uważasz, że państwa europejskie są w stanie same, bez pomocy USA, wspierać militarnie Ukrainę?

Wyniki sondaż SW Research dla „Wprost” pokazują, że opinie na temat zdolności państw europejskich do samodzielnego wspierania Ukrainy są podzielone.

42,7 proc. osób sądzi, że bez USA Europa nie poradzi sobie z takim zadaniem. Nieco mniej, bo 38,8 proc., uważa, że jest to możliwe.

18,5 proc. nie ma zdania na ten temat.

Mężczyźni bardziej optymistyczni

Jak wynika z badania SW Research, ocena tej sprawy jest odmienna w zależności od płci. Wśród mężczyzn dominuje pogląd, że Europa jest w stanie poradzić sobie ze wsparciem Ukrainy bez USA (46,4 proc.). 41,8 proc. panów, twierdzi, że "nie".

U kobiet jest odwrotnie, a różnica pomiędzy wskazaniami na „tak” i „nie” jest wyraźniejsza (32,2 proc. wobec 43,5 proc.).