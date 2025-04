Ryszard Cyba opuścił więzienie. „Pierwszy raz w historii polskiego wymiaru sprawiedliwości”

Przypomnijmy, że Cyba był skazany na dożywocie, jednak po odbyciu 14-letniej kary więzienia, opuścił zakład karny.

„Pierwszy raz we współczesnej historii polskiego wymiaru sprawiedliwości sąd zawiesił postępowanie wykonawcze wobec osoby skazanej na karę dożywotnego pozbawienia wolności ze względu na stan jej zdrowia” — czytamy na wstępie raportu Ministerstwa Sprawiedliwości.

„Zadbaliśmy o to, by Ryszard Cyba nie był dla nikogo zagrożeniem”

W komunikacie resort zaznacza, że ściśle współdziałał z Ministerstwem Zdrowia. „Zadbaliśmy o to, by będący w stanie zaawansowanej demencji Ryszard Cyba nie był dla nikogo zagrożeniem. Jednocześnie dopilnowaliśmy, by trafił do placówki, która jest odpowiednio wyspecjalizowana, biorąc pod uwagę skomplikowany stan zdrowia skazanego” – poinformowano.

Kierowane przez Adama Bodnara Ministerstwo Sprawiedliwości zaznacza, że przypadek ten obnaża poważne braki systemowe. Chodzi o sytuację, w której szczególna grupa skazanych znajduje się na przecięciu trzech różnych struktur państwowych – wymiaru sprawiedliwości (obejmującego sądy, prokuraturę i Służbę Więzienną), systemu ochrony zdrowia oraz opieki społecznej. „W przypadku skazanych za najcięższe przestępstwa potrzebne są rozwiązania, które doprecyzują kwestie zapewnienia bezpieczeństwa obywateli, izolacji osób mogących stwarzać zagrożenie, właściwego przepływu informacji, a także współpracy poszczególnych instytucji publicznych” – dodano.

Bodnar o skomplikowanej sytuacji prawnej

W oficjalnym komunikacie Ministerstwa Sprawiedliwości Adam Bodnar tłumaczy, że publikacja raportu była podyktowana wagą sprawy.

„Dokument ten oddaje chronologię zdarzeń oraz skomplikowaną sytuację prawną. Choć władze państwowe cały czas miały kontrolę nad skazanym, a każda z instytucji działała wg swoich własnych procedur, to omawiana sytuacja ujawniła istniejące od wielu lat niedostatki systemowe” – zaznaczył minister Bodnar.

W dalszej części oświadczenia wskazuje, że brak odpowiednio przystosowanych placówek dla skazanych w ciężkim stanie zdrowia to jeden z największych problemów wymagających pilnych rozwiązań. Zwłaszcza wtedy, gdy stan tych osób nie daje nadziei na poprawę.

Minister zadeklarował konieczność zmian legislacyjnych. „Tylko działając wspólnie, w ramach spójnego i kompleksowego systemu, jesteśmy w stanie zapewnić bezpieczeństwo obywatelom. Moim zobowiązaniem jest, by przypadek Ryszarda Cyby stał się impulsem do zbudowania takiego właśnie systemu współpracy i koordynacji” – podsumował Bodnar.

Ryszard Cyba został skazany na dożywocie za zabójstwo oraz próbę zabójstwa w łódzkim biurze Prawa i Sprawiedliwości w 2010 roku. Miał odbyć co najmniej 30 lat kary, jednak decyzją Sądu Okręgowego w Łodzi z 25 lutego 2025 roku, opuścił więzienie po 14 latach z powodu ciężkiego stanu zdrowia. Trafił najpierw do Domu Pomocy Społecznej, a obecnie przebywa na zamkniętym oddziale szpitala psychiatrycznego. Sprawa wywołała burzliwą dyskusję publiczną.

