Tusk zakpił z Dudy. W tle „ustawki” i Nawrocki

Szef Instytutu Pamięci Narodowej może zostać głową państwa – wszystko zależy od wyniku głosowania, do którego dojdzie już 1 czerwca. Tego dnia odbędzie się druga tura wyborów prezydenckich 2025. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości ma duże szanse na zwycięstwo.

28 maja Duda był gościem Kanału Zero. Dziennikarz Krzysztof Stanowski zapytał polityka, co myśli o przeszłości kibicowskiej Nawrockiego – w tym między innymi o ustawce, w której miał brać udział. Wirtualna Polska i Interia ustaliły, że Mentzen, który jako pierwszy powiedział o sprawie publicznie, ale bez szczegółów, miał na myśli „bitkę” ponad 140 osób – zwolenników wrogich sobie drużyn: Lechii Gdańsk i Lecha Poznań. W opinii wciąż jeszcze urzędującej głowy państwa tego typu „zawody” to rodzaj „konwencji”. – Człowiek w młodym wieku różnie działa – stwierdził.

Tusk reaguje na słowa Dudy o Nawrockim. „Niekompetencja”

Duda zaznaczył, że „nie pochwala” takich bójek. – Z drugiej strony nie potępiam tego w sposób absolutny. Jeśli chcą bić się w lesie, idą tam specjalnie, zawierają dżentelmeńską umowę, że będą to robić na określonych zasadach — i się biją — to się po prostu odbywa. I to lubią – tłumaczył.

W tym czasie Stanowski, który zadał pytanie, jak i Robert Mazurek – drugi ze współprowadzących spotkania z prezydentem – byli wyraźnie zdziwieni podejściem do całej sprawy Dudy. Internauci reagowali zresztą bardzo podobnie.

Głos ws. 29 maja rano zabrał też Donald Tusk. Szef rządu ocenił, że opinia publiczna „nie” powinna „dziwić się słowom pana prezydenta Dudy”. – To tylko niekompetencja. Tyle samo wie o „ustawkach”, co o dżentelmeńskich umowach – podsumował gorzko.

