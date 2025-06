Oto majątek prawej ręki Nawrockiego. Mieszkanie, 12-letnie auto i kredyt do spłacenia

Karol Nawrocki został prezydentem Polski. Za jego kampanię odpowiadał Paweł Szefernaker. Sprawdzamy, jak wygląda oświadczenie majątkowe posła PiS. Polityk na swoim koncie około 79 tysięcy złotych. Jeśli chodzi o zasoby pieniężne, to ma też papiery wartościowe: Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) na kwotę 27 604,11 zł. Szefernaker ma na współwłasność z żoną mieszkanie o powierzchni 86,4 metrów kwadratowych o wartości około 1 185 000 zł.

Z nieruchomości poseł Prawa i Sprawiedliwości ma również wspólnie z żoną miejsce parkingowe w hali garażowej. Udział wynosi 100/24100 części w lokalu niemieszkalnym stanowiącym garaż o pow. 4 129,10 m kw. Jego wartość wyceniono na ok. 40 tys. zł. Szefernaker ma także współużytkowanie wieczyste w udziale wynoszącym 300/203700 części, nieruchomości gruntowej, składającej się z działki z gruntu 51/1 o obszarze 0,31 ha. Wartość została wliczona w mieszkanie.

Oświadczenie majątkowe Pawła Szefernakera. Poseł PiS szefował sztabem Karola Nawrockiego

Jeśli chodzi o dochody, to polityk PiS wymienił wynagrodzenie wypłacane przez MSWiA, z którego tytułu w 2024 r. osiągnął 24 588,44 zł. Jako poseł Szefernaker osiągnął z tytułu uposażenia parlamentarnego w 2024 r. 159 507,04 zł. Z kolei dieta parlamentarna wyniosła 45 466,15 zł. Polityk Prawa i Sprawiedliwości posiada też samochód Kia Carens z rocznika 2013. Na koniec Szefernaker spłaca kredyt hipoteczny na zakup mieszkania w wysokości 720 tys. zł, który zaciągnął na 30 lat.

31 grudnia 2024 r. zostało mu do spłaty 550 431,60 zł. Jak wyglądała różnica w porównaniu do poprzednich 12 miesięcy? Poseł PiS zyskał ok. 29 tys. oszczędności, a kwota PPK wynosiła wtedy 23 553,87 zł. Jego dochód za pracę w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji wyniósł 235 359,24 zł, a dieta parlamentarna 45 679,92 zł. Szefernaker miał też do spłacenia 562 029,40 zł kredytu.

