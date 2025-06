Imponujący majątek Gronkiewicz-Waltz. Oszczędności robią wrażenie

Hanna Gronkiewicz-Waltz jako europosłanka złożyła oświadczenie majątkowe za ubiegły rok. Do europarlamentu dostała się w momencie zwolnienia mandatu przez Marcina Kierwińskiego powołanego przez premiera Donalda Tuska na pełnomocnika ds. odbudowy po powodzi.

Majątek Gronkiewicz-Waltz. Około 2,5 mln złotych i dom

Polityczka wykazała gigantyczne oszczędności. Pochwaliła się posiadaniem ponad 1,1 mln złotych, prawie 95 tys. euro i ponad 20 tys. dolarów. Poza tym w 2024 roku miała obligacje skarbowe za ponad 620 tys. złotych oraz jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym za prawie 400 tys. zł.

W części dotyczącej nieruchomości była prezydent Warszawy wskazała dom, którego wartość oszacowała na 1,7 mln zł.

Dochody Gronkiewicz-Waltz. Rekordowa emerytura

Europosłanka dochody czerpała z kilku źrodeł. Ponad 90 tys. złotych zarobiła jako profesor uczelni. Z europarlamentu otrzymała ponad 22 tys. euro, z Komisji Europejskiej – ponad 2 tys. Największą pozycją po stronie dochodów okazała się emerytura z ZUS. Hanna Gronkiewicz-Waltz w 2024 roku dostała prawie 230 tys. złotych – przeciętnie około 19 tys.

Stawia to polityczkę w gronie osób o najwyższej emeryturze w Polsce. Ze statystyk ZUS wynika, że emeryturę ponad 15 tys. złotych miesięcznie otrzymuje około 3,7 tys. osób, a powyżej 10 tys. złotych – ponad 91 tys. osób. Wysoka emerytura Gronkiewicz-Waltz to zasługa jej wysokich zarobków na wysokich stanowiskach. W latach 2006-2018 była prezydentem Warszawy, a wcześniej przez 8 lat (1992-2000) była prezesem Narodowego Banku Polskiego. Po zakończeniu kadencji w europarlamencie będzie jej dodatkowo przysługiwać emerytura z Parlamentu Europejskiego. Obecnie to około 6 tys. złotych. Z kolei jej wynagrodzenie w Strasburgu to około 43 tys. zł miesięcznie.

