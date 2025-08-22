Zaskakujący krok partnera Schreiber. „Podpisał umowę”

„Wyczyny” Marianny Schreiber we freak fightach (to rodzaj widowiskowych walk, w których udział biroą celebryci, raperzy, youtuberzy czy influencerzy zwykle nie mający zbyt wiele wspólnego z zawodowym sportem) obiły się o uszy niemal każdemu internaucie w Polsce. Była modelka i żona Łukasza Schreibera – byłego wiceministra bez teki w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (rząd Mateusza Morawieckiego), z którym zakończyła formalnie związek w połowie tego roku – występowała w klatkach podczas gal paru federacji, m.in. Clout MMA czy Prime MMA.

Wszystko wskazuje na to, że formułą mieszanych sztuk walki w wydaniu freak show fight zainteresowany jest też jej obecny partner – Piotr Korczarowski. Taką informację podał przynajmniej jeden z dziennikarzy śledczych na X.

Partner Schreiber dołączył do Prime? „To prawda”

Dobski zwrócił się 21 sierpnia do byłego członka partii europosła Grzegorza Brauna – Konfederacji Korony Polskiej – z pytaniem, czy ten rzeczywiście podpisał umowę z Prime Show MMA (federacją, której prezesem jest Tomasz Bezrąk). W piątek nad ranem powrócił z odpowiedzią. „Prawda” – napisał pokrótce, dołączając do posta wymowną emotkę.

Korczarowski samego siebie na X nazywa „dziennikarzem, publicystą” czy „twórcą kanału eMisja TV” (to prawicowe, katolickie, kontrowersyjne medium). Jest też prezesem fundacji Inicjatywa Przeciw Cenzurze. Zanim został partnerem Schreiber, była żona wiceministra w rządzie Zjednoczonej Prawicy związała się z politykiem Prawa i Sprawiedliwości – Przemysławem Czarneckim, synem Ryszarda Czarneckiego – byłym wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego czy wiceszefem kultury i sztuki i ministrem bez teki.

Potem związała się z Korczarowskim, jednak w ich związku pojawił się kryzys. Para najwyraźniej dała sobie jednak jeszcze jedną szansę, bo na instagramowym profilu Schreiber w ubiegłym tygodniu pojawiło się ich wspólne zdjęcie – co zaskoczyło użytkowników platformy. Wielu z nich szczerze im kibicuje.

„Będzie w klatce z Marianną?”

Wieść o tym, że polityk podpisał umowę z Prime, spowodowała lawinę komentarzy. Głos zabrała m.in. przewodnicząca Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy – Anna Żukowska. „Będzie w klatce z Marianną?” – zażartowała. „Najlepiej w ZOO” – odpowiedział kąśliwie Dobski.

twitterinstagramCzytaj też:

Pytanie o psa oburzyło Mariannę Schreiber. „To jakaś bzdura”Czytaj też:

Zmiany w telewizji wPolsce24. Marianna Schreiber przesunięta