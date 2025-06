Pytanie o psa oburzyło Mariannę Schreiber. „To jakaś bzdura”

O Mariannie Schreiber stało się głośno, gdy wzięła udział w cieszącym się dużą oglądalnością programie stacji TVN „Top Model”. Później próbowała swoich sił w polityce, angażując się w działania partii „Mam dość”, a następnie zmieniła kurs i brała udział w galach freak-fightowych.

Marianna Schreiber stanowczo zareagowała na pytanie o psa. „To jakaś bzdura”

Marianna Schreiber dba o relację ze swoimi fanami i za pośrednictwem mediów społecznościowych co jakiś czas organizuje dla nich sesje „pytań i odpowiedzi”. Jeden z internautów skorzystał z takiej możliwości. Zapytał, czy prawdą jest, że maltańczyk Marianny Schreiber, który wabi się Serce, trafił do schroniska.

„To jakaś bzdura! Nigdy bym nie oddała psa do schroniska! Mój piesek był przez kilka dni u mojej kochanej mamy, bo wyjechałam na operację, więc opiekowała się nim. Nie wiem, czemu ktoś takie okropne rzeczy wypisuje” – napisała stanowczo.

Marianna Schreiber podkreśliła, że swojego psa traktuje jak członka rodziny. W ostrych słowach odniosła się także do osób, które znęcają się nad zwierzętami i porzucają je. „Nasz serduszko to nasz członek rodziny, w życiu bym pieska do schroniska nie oddała… Takie fejki tylko łamią mi serce… co za okropni ludzie tak piszą. Od dziecka adoptowałyśmy z mamą pieski… Od kiedy pamiętam, zawsze wychowywałam się z psami” – podkreśliła w dalszej części InstaStory.

„Niechaj do piekła idą ci, którzy krzywdzą zwierzęta i oddają je do schroniska albo się wyzbywają ich. Pies dla mnie jest jak moje malutkie dziecko” – dodała Marianna Schreiber. Na zakończenie wpisu poinformowała, że wkrótce do jej rodziny ma dołączyć kolejny zwierzak. Zaapelowała też do swoich odbiorców, aby weryfikowali informacje, które czytają w internecie.

Czytaj też:

Czy pies rozpoznaje swoje imię? Lekarka weterynarii mówi wprost. „400 słów”Czytaj też:

Twój sobowtór na czterech łapach? Naukowcy odsłaniają prawdę o psach