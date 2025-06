Czy pies rozpoznaje swoje imię? Lekarka weterynarii mówi wprost. „400 słów”

Dorota Sumińska i Marta Stachowiak za pośrednictwem mediów społecznościowych odpowiadają na pytania, które dotyczą codziennego życia ze zwierzętami. Konto „zwierze_ci_sie” na TikToku obserwuje już ponad 105 tys. internautów.

Czy pies rozpoznaje swoje imię? Lekarka weterynarii nie pozostawia wątpliwości

W jednym z najnowszych filmów Dorota Sumińska przecięła spekulacje na temat tego, czy pies może rozpoznawać swoje imię. – To wszystko zależy od tego, jak długo do niego mówimy. Jeżeli powiemy raz czy dwa, bo to jest pies, który jest dwa dni (pod naszą opieką – red.), to jeszcze się nie nauczył, jak się nazywa. Ale jeżeli jest z nami dłuższy czas, to rozpoznaje nawet do 400 słów ludzkich – powiedziała lekarka weterynarii.

Kolejne pytanie dotyczyło sytuacji, z którą spotkał się chyba każdy właściciel psa. Dlaczego te zwierzaki szczekają na drzwi? – Dlatego, że to jest wejście do pieczary światowej, z której czasem wyłażą różne straszne potwory. I w każdej chwili przez te drzwi może przejść ze świata jakaś nowość. Albo przyjść ktoś, kogo pies bardzo kocha – przeanalizowała krótko Dorota Sumińska.

Jak nauczyć psa zachowywać spokój przy gościach? „Z czasem to działa”

Następny temat, który może budzić zainteresowanie właścicieli psów, zamyka się w pytaniu, czy istnieje sposób na to, aby nauczyć psa zachowywać spokój przy gościach. Jak się okazuje, ważną rolę odgrywa tutaj po prostu czas, a naukę trzeba traktować jako proces.

– Jak tu zachować spokój przy gościach, jak się na nich tyle czekało i można się wreszcie z nimi przywitać? My się też cieszymy na widok gości. Chyba, że to są goście nieproszeni i niechciani, ale nie o takich mówimy. Ja już o tym mówiłam wiele razy: (trzeba – red.) ignorować nieodpowiednie zachowania psa i zauważać psa dopiero wtedy, kiedy się uspokoi. Z czasem to działa – podkreśliła lekarka weterynarii.

