Dlaczego pies przechyla głowę na bok? Lekarka weterynarii: Jest jak radar

Dorota Sumińska i Marta Stachowiak za pośrednictwem TikToka wyjaśniają, jak należy interpretować codzienne zachowania zwierząt. Ich profil „zwierze_ci_się” śledzi już ponad 105 tys. internautów.

Dlaczego pies przechyla głowę na bok? Lekarka weterynarii dała konkretną odpowiedź

W jednym z niedawnych filmów wyjaśniono, dlaczego pies przechyla głowę, gdy człowiek się do niego zwraca. – Bo bardzo uważnie słucha. Psie ucho, małżowina, jest jak radar, więc chce, żeby jak najdokładniej ten dźwięk wpadł i chce zrozumieć każde twoje słowo, bo to dla niego bardzo ważne. Więc my też słuchajmy naszych psów – zaapelowała Dorota Sumińska, lekarka weterynarii.

Inne pytanie dotyczyło tego, czy pies może się obrazić. – Każdy może się obrazić, jeżeli go obrazimy, jeżeli zrobimy coś, czego pies sobie nie życzy, czy jeżeli narazimy na jakiś szwank jego godność, bo pies i kot mają godność – pamiętajmy o tym i szanujmy to. I oczywiście, że (pies – red.) może się obrazić, nie chcieć się do nas odzywać, ani na nas patrzeć – powiedziała Dorota Sumińska. – Ale wybacza dużo łatwiej niż my – podsumowała wątek lekarka weterynarii.

Jak pies okazuje radość? Ekspertka o tym, jak wygląda psi śmiech

Kolejne pytanie skupiało się na pozytywnych emocjach, a konkretnie dotyczyło tego, czy pies może się uśmiechać. – Oczywiście, tylko zupełnie inaczej niż my. Pies nie szczerzy zębów w uśmiechu – powiedziała Dorota Sumińska.

Lekarka weterynarii następnie opisała, co należy odbierać za przejaw prawdziwego szczęścia zwierzęcia. – Wyraz psiej twarzy radosnej, kiedy w oczach i uszach widać tę radość... Buzia bardzo często jest otwarta (…), ozór zwisa z boku i (pies wtedy mówi – red.): „jestem taki szczęśliwy”. To jest psi śmiech – zapewniła lekarka weterynarii.

