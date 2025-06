Dlaczego pies drga przez sen? Lekarka weterynarii przecina spekulacje

Dorota Sumińska i Marta Stachowiak za pośrednictwem TikToka pomagają właścicielom zwierząt zrozumieć codzienne zachowania ich pupili. Profil „zwierze_ci_sie” obserwuje już ponad 100 tys. użytkowników mediów społecznościowych.

W jednym z ostatnich nagrań zostały rozwiane wątpliwości opiekunów psów, którzy mogli zastanawiać się, czy ich czworonogi śnią, kiedy drgają przez sen. – Oczywiście, ty też drgasz przez sen, a nawet biegasz. I psy biegają, piszczą, szczekają, (machają – red.) łapką jedną, łapką drugą, czasami kopią dół przez sen. Także śni się im tak samo jak nam – powiedziała Dorota Sumińska.

Lekarka weterynarii objaśnia zachowania psów. „Wilczy protoplasta”

W innym filmie, który został opublikowany na TikToku, lekarka weterynarii odpowiedziała na pytanie, dlaczego „pies kopie w łóżku lub na kanapie”. – Lub w trawie, lub w piasku – wymieniała dalej Dorota Sumińska. – Kopie sobie legowisko. To jest ten wilczy protoplasta. On w psie siedzi. (Jak kopie – red.), jest wtedy wilkiem i szykuje sobie legowisko (…). Mości sobie (legowisko – red.) i często robi to właśnie na swoim posłaniu, na naszym łóżku, na kanapie lub w innych miejscach – kontynuowała ekspertka.

– Latem, kiedy jest piękna pogoda, niektóre nasze psy – nie wszystkie – wykopują sobie pod świerkami takie leża i kładą się tam na jakiś czas, jak jest ciepło, bo tam jest cień i chłodny piasek. (I myślą – red.): ja sobie tam leżę, a wy się na tym upale smażcie – relacjonowała dalej Dorota Sumińska.

Pod wspomnianymi filmami pojawiło się po kilkadziesiąt komentarzy internautów. Użytkownicy TikToka dziękowali autorkom wspomnianego konta za wyjaśnianie zachowania ich zwierząt, a także dzielili się swoimi przeżyciami z własnymi pupilami.

