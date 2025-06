Dlaczego koty mruczą? Naukowcy o krok od zrozumienia kociego języka

Kocie mruczenie to część złożonego systemu językowego tych zwierząt. Ponadto najnowsze badania naukowe sugerują, że mogą one mieć związek, z regeneracją, czy sposobem uspokojenia się.

Japońscy naukowcy na tropie zagadki

Badania przeprowadzone przez zespół japońskich naukowców z Centrum Badań nad Dziką Przyrodą Uniwersytetu w Kioto w Japonii sugerują, że mruczenie kota może mieć bezpośredni związek z genami tych zwierząt.

Dzięki naszym badaniom mamy nadzieję pogłębić naszą wiedzę na temat kotów i przyczynić się do budowania szczęśliwszych relacji między kotami i ludźmi – przekazała Yume Okamoto, szefowa zespołu badawczego.

Naukowcy przebadali 280 kotów domowych, wnikliwie analizując ich zachowanie oraz pobierają od nich próbki DNA. Zauważyli, że zarówno koty domowe, jak i dzikie mają te same receptory androgenowe, które mogą odpowiadać za mruczenie.

Mruczenie kota zapisane w genach?

Chociaż patrząc na niektóre osobniki wylegujące się na kanapie, trudno uwierzyć, że mogą one być spokrewnione z tygrysami, gepardami, czy lampartami, okazuje się, że mają one wiele cech wspólnych. Badacze zauważyli jednak, że wspomniane receptory androgenowe różnią się nieco u dzikich kotów i ich domowych odpowiedników długością.

Tak też koty domowe genetycznie posiadają dłuższy typ wspomnianych receptorów, co może mieć bezpośredni związek z mruczeniem. Badacze sugerują, że może to być wynikiem adaptacji do udomowienia.

Mruczenie kota sposobem na komunikację z ludźmi?

Badacze sądzą, że kocie mruczenie może również być sposobem na komunikację z ludźmi. Zauważają, że w naturze, zwierzęta te mruczą znacznie rzadziej niż w „niewoli”. Twierdzą jednak, że aby całkowicie rozgryźć koci język, należy przeprowadzić kolejne badania. Są jednak pełni nadziei na ich powodzenie, biorąc pod uwagę, jak wiele właścicieli kotów jest zainteresowanych zrozumieniem kociego języka.

Kiedy zwróciliśmy się do uczestników, byliśmy wzruszeni, gdy w ciągu zaledwie jednego dnia otrzymaliśmy odpowiedzi od 265 właścicieli kotów z całej Japonii – i otrzymaliśmy miłe wiadomości (…) To przypomniało nam o dużym zainteresowaniu społeczeństwa badaniami nad kotami – powiedziała Okamoto.

Czytaj też:

Naukowcy odkryli sekret hien. Nie kryli zaskoczeniaCzytaj też:

Twój pies nie reaguje na polecenia? Naukowcy znaleźli sposób