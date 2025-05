Jak nauczyć psa nowych sztuczek? Komenda to za mało

Naukowcy udowodnili, że wielu domorosłych, jak i profesjonalnych trenerów psów popełnia w procesie edukacji fundamentalny błąd. Zapominają o tym, że zwierzęta te wykazują specyficzny sposób zapamiętywania. Do poprawnego szkolenia nie wystarczą jedynie komendy, czy bodźce wzrokowe. Co zatem stoi za udanym treningiem? Badacze znaleźli na to odpowiedź.

Twój pies rozumie więcej, niż myślisz

„Twój pies rozumie więcej, niż myślisz” – tak brzmi główna teza naukowców, którzy przeanalizowali najlepsze metody na to, jak nauczyć psa nowych sztuczek i sprawić, aby wykonywał każde polecenie. Okazało się, że to, jak szybko zwierzę zapamięta nową komendę, bezpośrednio zależy od jego właściciela.

Aby to udowodnić, naukowcy z Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej w Wiedniu w Austrii stworzyli specjalistyczne kaski śledzące ruchy gałek ocznych u 20 badanych psów. Dzięki temu mogli przeanalizować, jak oczy psów reagują na różnego rodzaju komendy wypowiadane przez ludzi.

W celu uniknięcia błędu w procesie badawczym i faworyzowania którejkolwiek z rasy wykorzystano między innymi: staffordshire teriery, owczarki australijskie, pudle i niektóre kundelki.

Wyniki badań przerosły ich oczekiwania

Chcąc poznać metodykę zapamiętywania psów, naukowcy wykorzystywali różnorodne sposoby na wzbudzenie zainteresowania u badanych zwierząt. Wskazywali na miskę, rzucali psom piłki, stosując „klasyczny żart” z zamachnięciem się bez wypuszczenia zabawki z dłoni, czy wydawali im podstawowe komendy.

Przy każdej z tych czynności wykorzystywali albo jedynie komendę, albo jedynie patrzyli na przedmioty lub też łączyli obydwie te metody. Następnie przeanalizowali zebrane dane. Wnioski badawcze przerosły ich oczekiwania.

Jak skutecznie uczyć psa nowych sztuczek?

Badacze zauważyli, że psy najlepiej rozumiały instrukcje wówczas, gdy naukowcy, wydając komendę, wskazywali np. na miskę, lub patrzyli się na przedmiot, którym będą rzucać. Potwierdza to, że psy nie tylko reagują na komendy, ale mają również zdolność odczytywania niewerbalnych sygnałów od człowieka.

Autorzy badania twierdzą jednak, że chociaż wyniki tego odkrycia są zaskakujące, wciąż potrzeba wielu badań, aby dokładnie poznać sposób rozumowania psów.

Czytaj też:

Sekretne sygnały delfinów. Co naprawdę oznaczają ich osobiste gwizdy?Czytaj też:

Pies wyczuje to w sekundę. Wyniki badań zaskakują