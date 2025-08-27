Pentagon zdecydował. Chodzi o myśliwce F-35 dla Polski

Pentagon poinformował o zatwierdzeniu potencjalnej sprzedaży Polsce usług dotyczących utrzymania samolotów F-35.

F-35 dla polskiego lotnictwa. Piloci przechodzą szkolenie

Polska w 2020 roku zawarła z USA umowę, na mocy której do naszego kraju mają trafić 32 myśliwce F-35. Dodatkowo polskie lotnictwo otrzyma w ramach umowy pakiet szkoleniowy i zapasowe silniki. Kontrakt opiewa na ponad 4,5 miliarda dolarów. W 2024 roku do Polski trafił pierwszy egzemplarz F-35. Pozostałe maszyny pozostają w USA, gdzie polscy piloci i technicy przechodzą szkolenie. Na potrzeby Sił Powietrznych docelowo szkolenie ma przejść 24 pilotów. W maju dwóch z nich ukończyło wstępny etap szkolenia.

Nowy kontrakt dla polskiej armii. Prawie 7 mld złotych

Zgoda Departamentu Stanu USA dotyczy logistyki, wsparcia programowego dla F-35 oraz utrzymania myśliwców. Szacunkowy koszt sprzedaży wynosi 1,85 miliarda dolarów. Pentagon dodał, że realizacją umowy zajmie się General Electric Aerospace.

W oświadczeniu napisano że kontrakt „wesprze cele polityki zagranicznej i bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych dzięki zwiększeniu bezpieczeństwa sojusznika w NATO, działającego na rzecz politycznej i gospodarczej stabilności w Europie”.

„Polska nie będzie miała trudności z włączeniem zakupionego sprzętu i usług do swoich sił zbrojnych” – dodano.

F-35 to wielozadaniowe myśliwce piątej generacji. Poza USA używane są m.in. przez Izrael, Koreę Południową, Szwajcarię i Singapur. Lockheed Martin, ich producent zapowiedział, że w 2026 r. do Polski trafią pierwsze egzemplarze F-35A. Samoloty mogą przenosić różny rodzaj uzbrojenia, w tym pociski AGM-158 JASSM, pozwalające na ataki na dystansie kilkuset kilometrów. Zgodę na zakup pocisków Polska otrzymała od USA w marcu 2025 roku.

