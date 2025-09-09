Rekordowe środki z UE dla Polski. „Będziemy największym beneficjentem”

Komisja Europejska poinformowała o podziale 150 miliardach euro w ramach programu SAFE, przewidzianego na zakupy uzbrojenia i amunicji w państwach członkowskich. Środki będą udzielane w formie niskooprocentowanych pożyczek. Polska wnioskowała o 45 miliardów euro, a premier Donald Tusk podkreślił we wtorek, że „Polska będzie zdecydowanie największym beneficjentem tego imponującego przedsięwzięcia”.

Szef MON: Priorytetem obrona powietrzna i cyberprzestrzeń

Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz wskazał, że unijne środki mają zostać skierowane na wzmocnienie najważniejszych zdolności armii.

– Chcemy, by pieniądze z tego funduszu wzmocniły kluczowe zdolności Wojska Polskiego, obronę powietrzną i przeciwrakietową, systemy artyleryjskie, zakupy amunicji, dronów i systemów antydronowych – powiedział szef MON.

Dodał również, że „to będzie także wsparcie zdolności strategicznych, ochrona infrastruktury krytycznej, mobilności wojsk oraz cyberprzestrzeni”. Adam Szłapka, określił decyzję „gigantycznym sukcesem Polski”. – To efekt polskiej prezydencji – zaznaczył polityk.

Zielone światło do prac nad planami inwestycyjnymi

Zgodnie z informacjami Komisji Europejskiej, państwa należące do Unii Europejskiej mogą już pracować nad przygotowaniem swoich krajowych planów inwestycyjnych, w których zawarte będą informacje na temat wykorzystania ewentualnego finansowego wsparcia.

Członkowie UE mają przedstawić plany do końca listopada 2025 roku. Kolejnym krokiem będzie ocena tych planów przez KE i dokonanie pierwszych wypłat. To z kolei planowane jest na początek 2026 roku.

