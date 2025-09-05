Przedsiębiorcy sami rezygnują z KPO? „Nie chcą wydawać kolejnych kwot, mają obawy”

Gdy w sierpniu światło dzienne ujrzała mapa z dotacjami, o które wnioskowali restauratorzy i hotelarze w ramach Krajowego Planu Odbudowy, wybuchła afera. Wstrzymano wypłaty, wszczęto kontrole u beneficjentów i operatorów programu, a minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zapowiadała, że weryfikowana będzie każda umowa. – Chcemy to robić przyjaźnie dla przedsiębiorców – deklarowała jednocześnie. – O ile jakaś zdecydowanie mniejszościowa pula umów ma nieprawidłowości, to pozostałe to umowy z uczciwymi przedsiębiorcami, którzy chcą i powinni dostać dotacje – zaznaczała.

Przedsiębiorcy, z którymi wtedy rozmawialiśmy, alarmowali jednak, że w tej sytuacji program prędzej przyniesie falę bankructw niż rozwój firm. Jak mówił nam jeden z hotelarzy, przedsiębiorcy musieli najpierw pieniądze wydać i dopiero potem wnioskować o zwrot, a jeszcze przed wybuchem afery procedury przeciągały się miesiącami. Efekt? Do sierpnia środki trafiły na konta zdecydowanej mniejszości – wartość umów opiewała na kwotę 1,2 mld zł, ale wypłacono ledwie 110 mln zł.

W kolejnych tygodniach pojawiły się również doniesienia, że przedsiębiorcy nie czekają na wyniki kontroli, które mają być ogłoszone pod koniec września, tylko sami rezygnują z projektów i rozwiązują umowy.

Przedsiębiorcy sami rezygnują z KPO? Mamy najnowsze dane

Zapytaliśmy więc operatorów programu, którzy projekty przyjmowali i rozliczali, ile umów zostało już wypowiedzianych.

Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości, która działa jako operator w regionie obejmującym województwa dolnośląskie, lubuskie i wielkopolskie, informuje „Wprost”, że w ramach KPO dla branży HoReCa zawarła 582 umowy. – 29 umów zostało rozwiązanych w wyniku wypowiedzeń złożonych przez przedsiębiorców. Od 8 sierpnia przedsiębiorcy wypowiedzieli 4 umowy – wylicza Dariusz Pęchorzewski, kierownik projektu. Jak dodaje, przedsiębiorcy nie muszą uzasadniać, dlaczego umowę wypowiadają, jednak w jednym przypadku znalazło się obszerne uzasadnienie.

Czytaj też:

„Pseudoafera” KPO? Przedsiębiorcy oburzeni: „Poczułem się jak prywaciarz za PRL-u”

Przedsiębiorca wyjaśniał, że rezygnuje z unijnego dofinansowania ze względu na „nieprzychylną i całkowicie niezasadną kampanię prowadzoną w mediach społecznościowych przeciwko firmie i związanym z nią osobom”, a także „negatywne i nieprawdziwe informacje pojawiające się w przestrzeni publicznej, które wpływają na wiarygodność firmy i istotnie utrudniają prowadzenie działalności”.