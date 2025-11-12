Razem podjęło decyzję ws. Matysiak. Pilny komunikat

Informacja pojawiła się w mediach społecznościowych partii Razem w środę po południu. „Zarząd Krajowy Razem zdecydował dziś jednogłośnie o skreśleniu Pauliny Matysiak z listy członkiń Razem” – przekazano.

Jak czytamy, „Paulina Matysiak od dłuższego czasu nie uzgadniała swoich działań i nie współpracowała z partią”. „Liczne próby włączenia jej w prace Razem i koła poselskiego okazały się nieskuteczne. W takiej sytuacji dalsza polityczna współpraca w ramach jednego ugrupowania jest niemożliwa” – poinformowała partia.

Nie tylko Matysiak. Razem uderza w byłe członkinie

Pisząc o powodach usunięcia Matysiak z list członkowskich, partia przypomniała, że u jej podstaw leży „budowa alternatywy dla PO-PiSu”. „W wielu przypadkach działania Pauliny Matysiak nie uwzględniały tej strategii i stojących za nią wartości Razem” – napisano.

„Rok temu grupa polityczek próbowała swoimi indywidualnymi decyzjami zapisać Razem do bloku Tuska. Nie pozwoliliśmy na to. Razem nie zapisze się też do drugiego z tych szkodliwych dla Polski obozów” – czytamy w komunikacie.

