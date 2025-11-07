Czara goryczy w Razem przelana. Co dalej z Pauliną Matysiak?

Według ustaleń Onetu, w partii panuje przekonanie, że posłanka „nie chce odejść, ale też nie chce być w partii”. – Wygląda to tak, jakby chciała zostać wyrzucona z Razem. Podejrzewam, że tak jej będzie prościej układać potem narrację i stawiać się w roli ofiary – mówi jedna z działaczek ugrupowania. Inni dodają, że Matysiak przestała pojawiać się na spotkaniach klubu, co uznają za niepokojący sygnał. – Widać, że nie ma chemii na górze – słyszymy w partii.

Paulina Matysiak konsekwentnie zaprzecza jednak doniesieniom o możliwym odejściu. – Nie odejdę. To jasna deklaracja z mojej strony. Nie widzę żadnego powodu, dla którego ktoś miałby zmuszać lub sugerować mi odejście z Partii Razem – powiedziała w RMF FM.

Posłanka tłumaczyła w rozmowie, że współpracuje z politykami PiS wyłącznie w sprawach, w których „myślą podobnie”, jak w kwestii budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. – Nie oznacza to, że gdziekolwiek się przenoszę, przepisuję czy dołączam do jakiegoś innego klubu w parlamencie – podkreślała.

Czy Matysiak pożegna się z Razem? Kongres może przesądzić sprawę

Część polityków Razem uważa jednak, że Matysiak na wielu płaszczyznach jest już poza ugrupowaniem. – Formalnie wciąż jest członkinią partii Razem. Wydaje się jednak, że i politycznie, i duchowo, i towarzysko, jest już w innym miejscu – stwierdził w TVN24 poseł Maciej Konieczny. Dodał, że apeluje do Matysiak o „dostosowanie swojego statusu do tego, co realnie robi”.

Sprawa posłanki trafiła do sądu koleżeńskiego. Zarząd krajowy złożył również wniosek o zmianę statutu, który miałby pozwolić na wykluczanie członków w wyjątkowych okolicznościach. – Myślę, że w ciągu najbliższych dwóch tygodni wszystko zostanie wyjaśnione – zapowiedział Konieczny.

W weekend w Warszawie ma odbyć się kongres Partii Razem. Nie wiadomo jednak, czy Matysiak weźmie w nim udział. – Ma prawo wstępu, ale nie wiem, czy się pojawi. Raczej nie – mówią partyjni działacze. W kuluarach coraz częściej słychać, że posłanka z Kutna może wkrótce całkowicie zmienić kierunek kariery. Ma rozważać zarówno wybory samorządowe, jak i start do Senatu jako kandydatka niezależna.

Czytaj też:

Kaczyński o sprawie Ziobry. „To charakterystyczne dla państw totalitarnych”Czytaj też:

Show Nawrockiego i problemy PiS. Tak ma wyglądać Marsz Niepodległości