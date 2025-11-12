Na tę partię Polacy na pewno nie oddaliby głosu. Nietypowy sondaż

Ogólnopolska Grupa Badawcza pod koniec października przeprowadziła badanie, podczas którego respondenci słyszeli inne niż zwykle, dość niespodziewane pytanie. Nie chodziło bowiem o to, by ujawnili, z którą partią sympatyzują, ale której zdecydowanie nie poparliby w wyborach parlamentarnych.

Wyniki? Dla wielu mogą być zaskakujące.

Sondaż parlamentarny. Na te partie Polacy nie chcą głosować. Ostatnie miejsce podium zajęła KKP

Zanim przejdziemy do omówienia badania OGB, warto przypomnieć sondaż przeprowadzony przez Centrum Badania Opinii Publicznej, którego wyniki ukazały się w ubiegłym tygodniu. Pokazał on, jakie poparcie mają poszczególne partie.

Największym elektoratem poszczycić mogło się ugrupowanie, którego przewodniczącym jest Donald Tusk – popiera je 28,8 procenta osób. Kolejne miejsce zajęła zaś partia prezesa Jarosława Kaczyńskiego – 20,7%. Na końcu podium znalazła się skrajnie prawicowa koalicja, której liderami są Krzysztof Bosak i Sławomir Mentzen – 13,2%.

A co pokazało badanie OGB, przeprowadzone między 23 a 27 października metodą wywiadów telefonicznych, wspomaganych komputerowo? Liderem sondażu, a więc partią, która ma najmniej pozytywną opinię społeczeństwa, jest Prawo i Sprawiedliwość. To właśnie PiS wskazywany był przez ankietowanych najczęściej, gdy mowa o ugrupowaniu, którego nie poparliby w wyborach – tak wskazało 31,9%.

Na kolejnym miejscu podium uplasowała się Koalicja Obywatelska – 26,34%. Dalej mamy Konfederację Korony Polskiej europosła Grzegorza Brauna – 18.21%.

Polacy cieplej oceniają prawicową koalicję KWiN od lewicowej NL

Za KPP, poza podium, znalazła się zaś Nowa Lewica – 9,94%. Nieco rzadziej respondenci wskazywali Konfederację Wolność i Niepodległość – 9,19%. Kolejne miejsce należy do Polski 2050 Szymona Hołowni – 2,84%, a także koła Razem, którego jednym z liderów jest Adrian Zandberg – 0,65%. Na przedostatnim miejscu uplasowało się Polskie Stronnictwo Ludowe, którego szefem jest Władysław Kosiniak-Kamysz – 0,58%. Natomiast 0,35% osób nie wskazało żadnej z partii.

W sondażu udział wzięło udział 1000 ankietowanych.

