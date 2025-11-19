To on pokieruje Kancelarią Sejmu. Czarzasty potwierdził nominację

Nowowybrany marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzastypotwierdził, że Marek Siwiec obejmie stanowisko szefa Kancelarii Sejmu. Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych pozytywnie oceniła jego kandydaturę, popierając ją dziewięcioma głosami. Zmiana jest elementem szerszych przetasowań po objęciu funkcji marszałka przez lidera Nowej Lewicy.

Jeszcze przed głosowaniem komisji Czarzasty podkreślał wieloletnie doświadczenie Siwca w administracji. – Jesteś dobrym urzędnikiem, pracowałem z tobą przez dwa lata i bardzo dobrze mi się z tobą pracowało – mówił w jego kierunku, zaznaczając, że „ważne jest doświadczenie urzędnicze”.

Wybór Siwca ma drugie dno. „Pozytywny dinozaur lewicy”

Jak informuje portal Interia, powołując się na źródła w Nowej Lewicy, nominacja niesie dodatkowy sygnał polityczny. Siwiec od lat związany jest ze środowiskiem Aleksandra Kwaśniewskiego. – Przywracamy dziejową rację prezydentowi Kwaśniewskiemu – usłyszał portal. Inny działacz w rozmowie z Interią określił go jako „jednego z pozytywnych dinozaurów lewicy”.

Nowy szef Kancelarii Sejmu ma za sobą wieloletnią karierę publiczną – od działalności w PZPR i SdRP, przez funkcje w administracji państwowej, po dwie kadencje w Parlamencie Europejskim. W latach 1996–2004 był ministrem w Kancelarii Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, a później szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Postać Siwca wciąż budzi kontrowersje, m.in. w związku z incydentem z 1997 roku, kiedy nagrano go parodiującego gest Jana Pawła II. Polityk wysiadając z helikoptera ucałował ziemię w taki sposób, w jaki miał w zwyczaju robić to papież.

Kolejne zmiany w Sejmie. W południe oficjalna prezentacja

To nie koniec zmian w Kancelarii Sejmu. Zgodnie z ustaleniami Interii drugą ważną decyzją kadrową jest powołanie Bartosza Machalicy na szefa Gabinetu Marszałka Sejmu. Jak podkreśla jedno ze źródeł portalu, „to od lat jeden z najbliższych współpracowników Czarzastego, więc nikt nie jest tym zdziwiony”.

Machalica reprezentuje młodsze pokolenie lewicy i współtworzył Centrum im. Ignacego Daszyńskiego. Oficjalna prezentacja kierownictwa Kancelarii Sejmu odbędzie się 19 listopada w południe.

