Sejm zdecydował o przyszłości Czarzastego. Tak głosowali posłowie

Włodzimierz Czarzasty został wybrany nowym marszałkiem Sejmu. Zgodnie z umową koalicyjną polityk zastąpi na stanowisku Szymona Hołownię.

Czarzasty marszałkiem Sejmu. Tak głosowali posłowie

W głosowaniu udział wzięło 447 posłów. Za wyborem Włodzimierza Czarzastego na stanowisko marszałka Sejmu zagłosowało 236 polityków – 153 z klubu Ko, 31 z PSL, 28 z Polski 2050, 21 z Lewicy oraz troje niezależnych: Tomasz Zimoch, Izabela Bodnar i Marcin Józefaciuk.

Przeciwko opowiedziało się 182 parlamentarzystów z PiS, 14 z Konfederacji, 5 z partii Razem, 3 z koła Republikanie, 3 z partii Grzegorza Brauna oraz niezależny poseł Tomasz Rzymkowski i Agnieszka Buczyńska z Polski 2050.

Od głosu wstrzymało się dwóch polityków: Sławomir Ćwik z Polski 2050 oraz Michał Kołodziejczak z Koalicji Obywatelskiej.

W głosowaniu nie wzięło udziału 13 parlamentarzystów w tym m.in. Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski, którzy przebywają na Węgrzech, a także m.in. Dariusz Matecki i Bogusław Wołoszański.

Sejm. Głosowanie ws. Czarzastego. Kołodziejczak tłumaczy

Sporym zaskoczeniem było głosowanie Michała Kołodziejczaka. – Wstrzymałem się od oddania głosu na Włodzimierza Czarzastego, bo uważam, że Lewica mogła zaproponować na to stanowisko kogoś dużo lepszego. Pod jakim względem? Głównie wieku. Moim zdaniem Sejm to nie jest miejsce na klub seniora — tłumaczył w rozmowie z Onetem polityk KO.

W opinii byłego wiceministra rolnictwa „stanowisko marszałka powinna dostać osoba młoda, kreatywna, pełna pomysłów”. – Uważam, że Lewica ma takie osoby, zwłaszcza kobiety. Marszałkiem został Czarzasty, który moim zdaniem kreatywny nie jest. On po prostu realizuje jakieś swoje marzenia, by w końcu zostać kimś ważnym – dodawał Michał Kołodziejczak.

