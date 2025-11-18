PZPR, afera Rywina i pasjonat ptactwa. To on zastąpi Hołownię w Sejmie

We wtorek 18 listopada Włodzimierz Czarzasty został wybrany na marszałka Sejmu. Kilka dni wcześniej Mariusz Błaszczak wspomniał, że „smutnym obrazkiem” jest, że to stanowisko obejmie „komunista”. W dniu głosowania profile PiS w mediach społecznościowych zamieściły grafikę, na której Czarzastego opisano jako człowieka, który „wstąpił do PZPR w czasie prześladowań Solidarności”. „Tak wygląda »nowa jakość« ekipy Tuska” – dodano.

Kim jest Włodzimierz Czarzasty? Czarzasty urodził się 3 maja 1960 r. Jest absolwentem Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Stosunki Międzynarodowe. Był szefem Rady Uczelnianej Zrzeszenia Studentów Polskich UW, potem wiceprzewodniczącym Rady Okręgowej w Warszawie, a także wiceprzewodniczącym ZSP w Polsce. Czarzasty w latach 1983 – 1990 był członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, a potem SLD.

W latach 1988 – 1990 był dyrektorem Akademickiego Biura Kultury i Sztuki „Alma-Art”. Od 1990 r. do 2000 r. był współwłaścicielem i prezesem Zarządu Wydawnictwa „Muza” S.A. Od 1995 r. do 2000 r. przewodniczył Radzie Nadzorczej Polskiego Radia S.A. W latach 2000 – 2006 Czarzasty był członkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. W latach 2006 – 2017 przewodniczył Stowarzyszeniu „Ordynacka”.

Od 2006 r. do 2011 r. pracował w wydawnictwie „Wilga” Sp. z o.o. Dwukrotnie zwiększył obroty i oddłużenie firmy. W 2012 r. Czarzasty stanął na czele Mazowieckiej Rady Mazowieckiej SLD. Został jednocześnie członkiem Zarządu Krajowego partii. Funkcje te pełnił do 2016 r., kiedy to został szefem Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W 2021 r. SLD połączyło się z partią Wiosna Roberta Biedronia, tworząc Nową Lewicę.

Czarzasty został wtedy jednym z dwóch współprzewodniczących, razem z Biedroniem. Jest też członkiem Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Czarzasty wylansował modę na literaturę iberoamerykańską w Polsce. Do jego dokonań zalicza się także skup na wyłączność praw do dzieł wielu autorów.

Podczas dyskusji w Sejmie podczas wystąpienia Krzysztofa Gawkowskiego ławy poselskie opuścili posłowie PiS. Wicepremier, broniąc swojego partyjnego kolegi zaznaczył, że „był członkiem PZPR jak miliony Polaków”. Prowadzący obrady Piotr Zgorzelski musiał upominać polityków Prawa i Sprawiedliwości. Posłowie po chwili wrócili na salę obrad, bo wówczas głos zabierał Przemysław Czarnek, który wypominał Czarzastemu m.in. udział w aferze Rywina.

