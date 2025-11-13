Zastąpi Hołownię w Sejmie. Ma mnóstwo oszczędności i jacht motorowy

Zgodnie z umową koalicyjną Szymon Hołownia powinien w czwartek 13 przestać pełnić funkcję marszałka Sejmu. Decyzję będą jednak jeszcze musieli potwierdzić posłowie. Kolejne posiedzenie wystartuje jednak 18 listopada. Wówczas lidera Polski 2050 powinien zastąpić Włodzimierz Czarzasty. Przypominamy najnowsze oświadczenie majątkowe polityka, które zostało złożone 30 kwietnia 2025 r.

Czarzasty ma 183 863 zł oszczędności w jednym banku, 538 zł w biurze maklerskim, 50 tys. w gotówce oraz 4 731 w drugim banku – biurze maklerskim. Dodatkowo lider Lewicy ma cztery tys. zł euro w gotówce. Czarzasty jest też w posiadaniu akcji wartych 430 302 zł oraz obligacji na kwotę 110 209 zł.

Włodzimierz Czarzasty zostanie nowym marszałkiem Sejmu. Oto oświadczenie majątkowe polityka

Jeśli chodzi o nieruchomości, przyszły marszałek Sejmu ma na współwłasność dom o powierzchni 255,51 metrów kwadratowych o wartości 1,5 mln zł. Czarzasty jest również właścicielem mieszkania o pow. 35,2 m kw., które wycenił na 350 tys. zł. Polityk Lewicy jest także w posiadaniu nieruchomości zabudowanej o pow. 0,4932 ha o wartości 2,5 mln zł w ramach współwłasności.

W polu dochodu Czarzasty wpisał 45 679 zł z tytułu diety parlamentarnej. Kolejna pozycja to 314 157 zł wynagrodzenia. Poseł wskazał, że jest zatrudniony w Sejmie i pełni funkcję wicemarszałka. Czarzasty zarobił też 27,3 tys. zł za wynajem mieszkania.

Zastąpi Szymona Hołownię. Ma obrazy, wyroby ze srebra i złota o wysokiej wartości oraz wielką bibliotekę

Lider Lewicy wymienił również sporo rzeczy, które mają wartość powyżej 10 tys. zł: jacht motorowy VH 939, wyposażenie domu, obrazy będące współwłasnością, bibliotekę liczącą 15 tys. tomów oraz wyroby ze srebra i złota. Czarzasty wspomniał tutaj też o ubezpieczeniu na życie z gwarantowaną emeryturą o sumie ubezpieczeniowej 123 203 i wartości wykupu 207 726 zł oraz indywidualnym koncie emerytalnym, na którym zgromadził 121 tys. zł. Na koniec wymienił działkę ogrodową.

Czytaj też:

Szef KOWR na celowniku po aferze CPK. Jego majątek robi wrażenieCzytaj też:

Majątek Karola Nawrockiego. Sąd ujawnił oświadczenie prezydenta