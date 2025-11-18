Awantura w Sejmie. Posłowie PiS wyszli z sali obrad

We wtorek 18 listopada Sejm debatował nad wyborem nowego marszałka Sejmu. Zgłoszona została tylko jedna kandydatura. Zgodnie z umową koalicyjną Szymona Hołownię miał zastąpić Włodzimierz Czarzasty.

Awantura w Sejmie. Posłowie PiS wyszli z sali

Tuż przed głosowaniem w sprawie nowego przewodniczącego izby, prowadzący obrady Piotr Zgorzelski zapowiedział, że Krzysztof Gawkowski przedstawi kandydaturę.

Gdy wicepremier zmierzał w kierunku mównicy, posłowie Zjednoczonej Prawicy zaczęli krzyczeć "hańba" i "precz z komuną" i "zdrajcy". Następnie wyszli z sejmowych ław i opuścili salę obrad. Chwilę później postanowili jednak wrócić. Cały czas utrudniali jednak prowadzenie obrad. Piotr Zgorzelski kilkukrotnie prosił o spokój i zaprzestanie nagrywania. Upominał m.in. Macieja Małeckiego.

Pod koniec wystąpienia Jarosława Urbaniaka z KO, prezes PiS wraz z kilkoma najbliższymi współpracownikami, ponownie opuścił salę plenarną.

Czarzasty nowym marszałkiem Sejmu

Ostatecznie Włodzimierz Czarzasty został wybrany nowym marszałkiem Sejmu. Za było 236 posłów, przeciw 209. 2 osoby wstrzymały się od głosu. Z kolei 13 posłów nie brało udział w głosowaniu.

— Dziękuję serdecznie za wybór, bardzo serdecznie. Chciałem podziękować panu marszałkowi Hołowni. Jesteś wzorem, jeśli chodzi o prowadzenie obrad, jeżeli chodzi o marszałka. Zrobię wszystko, żeby poziom utrzymać. Mam nadzieję, że to się zdarzy — powiedział polityk Lewicy po ogłoszeniu wyników głosowania.

— Chciałem podziękować koalicji, która moją kandydaturę wsparła. I chcę jasno powiedzieć: jestem członkiem tej koalicji, wspieram tę koalicję i będę twardym, lojalnym, przewidywalnym elementem tej koalicji — zapewnił nowy marszałek Sejmu.

