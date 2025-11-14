Hołownia, Witek, a może Komorowski? Polacy wskazali najlepszego marszałka Sejmu

Szymon Hołownia podpisał w czwartek rezygnację ze stanowiska marszałka Sejmu. Jego decyzja wejdzie w życie 18 listopada. W tym dniu zaplanowano wybór nowego marszałka, którym najprawdopodobniej zostanie Włodzimierz Czarzasty.

Hołownia złożył rezygnację dokładnie dwa lata po wyborze. Jego odejście ma związek z realizacją umowy koalicyjnej, która przewidywała, że na półmetku kadencji parlamentu nastąpi zmiana szefów obu jego izb. Podczas swojej ostatniej konferencji prasowej w roli marszałka Sejmu Hołownia podkreślał, że jego podstawowym zadaniem, z którego starał się wywiązać, było zapewnienie stabilności państwu,

— Często wypominano mi, że jestem drugą osobą w państwie. Marszałek Sejmu rzeczywiście jest drugą osobą w państwie, dlatego jego podstawowym zadaniem, z którego starałem się umiejętnie czy nie wywiązać, było zapewnienie stabilności państwu. Nie tej czy innej koalicji, czy opozycji lub partii tylko państwu polskiemu, które składa się z wyborców różnych partii — mówił Hołownia.

Mówiąc o swoich osiągnięciach ustępujący marszałek podkreślał, ze dbał o to, żeby wszyscy posłowie mieli równe prawa i że jako pierwszy marszałek zaczął zapraszać koła poselskie na Konwenty Seniorów. Zwracał tez uwagę na otwarcie Sejmu na zwiedzających, wprowadzenie konsultacji społecznych projektów ustaw czy likwidację sejmowej „zamrażarki”.

Kto najlepszym marszałkiem Sejmu? Hołownia liderem

Marszałkowanie Hołowni dobrze oceniają Polacy, o czym świadczy najnowszy sondaż SW Research dla „Wprost". Poprosiliśmy respondentów o wskazanie najlepszego marszałka Sejmu ostatnich 20 lat. Pod uwagę brani byli politycy, którzy pełnili to stanowisko minimum rok. Zwycięzcą okazał się właśnie ustępujący marszałek, którego wskazało 21,2 proc. ankietowanych.

Drugie miejsce, ale z dużo niższym wynikiem zajęła poprzedniczka Hołowni Elżbieta Witek (11,3 proc.). Na najniższym stopniu podium uplasował się Bronisław Komorowski (9,6 proc.). Kolejne miejsca zajęli Ewa Kopacz (6,1 proc.), Grzegorz Schetyna i Marek Jurek (po 5,2 proc.). Najmniej wskazań uzyskał Marek Kuchciński (2,2 proc.). Co piąty badany udzielił odpowiedzi „żaden z powyższych", a 18 proc. badanych nie potrafiło wskazać najlepszego marszałka ostatnich 20 lat.