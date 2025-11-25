Wpis Jad Waszem o Polsce wywołał burzę. Jest nowe stanowisko

We wpisie, który wywołał tyle emocji, Instytut Jad Waszem oznajmiał, iż w Polsce Żydzi zostali zmuszeni do noszenia Gwiazdy Dawida. Osoby krytykujące ten komunikat zwracały uwagę, że zabrakło jasnego podkreślenia, iż nasz kraj był wówczas okupowany przez Niemcy.

Jad Waszem o Polsce i oznaczaniu Żydów

„Polska była pierwszym krajem, gdzie Żydzi zostali zmuszeni do noszenia charakterystycznej plakietki, w celu odizolowania ich od otaczającej ludności. Tego dnia 23 listopada 1939 r. Hans Frank, gubernator Generalnego Gubernatorstwa, wydał rozkaz, zgodnie z którym wszyscy Żydzi w wieku powyżej 10 lat musieli nosić na prawym ramieniu białą opaskę o szerokości 10 cm, oznaczoną niebieską Gwiazdą Dawida” – napisał w mediach społecznościowych Instytut Jad Waszem.

„To skandaliczne zniekształcenie historii. Oczekuję, że Jad Waszem dokona korekty i wyda oświadczenie z przeprosinami, tak jak zrobiłaby to każda renomowana instytucja. Czy Generalne Gubernatorstwo było polskie? Czy Hans Frank był Polakiem? Również Ambasada Polski w Izraelu powinno odpowiednio zareagować” – komentował były ambasador Polski w tym kraju.

Polskie władze reagują po wpisie Jad Waszem



Z podobnym apelem zwrócił się szef MSZ Radosław Sikorski. Po jego reakcji Jad Waszem zamieściło kolejny wpis. Informowano w nim, że opaski zaczęły obowiązywać „na polecenie niemieckich władz”. Gdy Sikorski dalej domagał się, by podkreślono fakt okupowania Polski przez Niemcy, nie doczekał się odpowiedzi.

Premier Donald Tusk stwierdził, że doszło do kompromitacji po stronie Jad Waszem. — Wygląda mi to nawet nie na błąd, ale na jakąś złą wolę kogoś, kto redagował ten tekst, bo jest tak wbrew historii, tak oczywiście kłamliwy, że czasami naprawdę ręce opadają – dodawał w poniedziałek 24 listopada.

Instytut Jad Waszem o swoim wpisie

Dziennikarze Onetu postanowili zapytać pracowników instytutu, czy celowo dobrali swoje słowa w taki właśnie sposób. We wtorek odpowiedzi udzielił Ari Rabinowicz z departamentu medialnego Jad Waszem.

„Jad Waszem opublikował w mediach społecznościowych informację historyczną dotyczącą nakazu z 1939 r., który zmuszał Żydów w Polsce do noszenia gwiazdy Dawida na ramieniu, wraz z linkiem do szczegółowego artykułu, w którym wyraźnie stwierdzono, że nakaz ten został wydany przez niemieckie władze” – czytamy w komunikacie.

„Chociaż Jad Waszem podtrzymuje treść tego wpisu, wydał drugie oświadczenie, w którym podkreślił: »Jak zauważyło wielu użytkowników i jak wyraźnie stwierdzono w artykule, do którego prowadzi link, rozkaz ten został wydany przez władze niemieckie«” – dodawano.

„Pierwszy i kolejny wpis Jad Waszem są historycznie prawidłowe i nie widzimy powodu, żeby to dalej wyjaśniać. Ci, którzy nadal źle interpretują nasz post, robią to w tym momencie świadomie” – podsumowano.

