Wniosek o wotum nieufności wobec Marcina Kierwińskiego. Sejm zdecydował

Głosowanie nad wnioskiem złożonym przez posłów PiS odbyło się 10 czerwca podczas 59. posiedzenia Sejmu. Przedstawiciele ugrupowania zarzucali politykowi, m.in. że „ponosi polityczną odpowiedzialność za poważne osłabienie sprawności państwa w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego i za utratę zaufania do służb podległych ministrowi spraw wewnętrznych i administracji”.

Wniosek o wotum nieufności wobec Kierwińskiego odrzucony

W głosowaniu wzięło udział 435 posłów. 232 było przeciwko wotum nieufności. Za było 202 polityków. Jedna osoba się wstrzymała. Większość ustawowa to 231 głosów. Oznacza to, że złożony przez posłów PiS wniosek został odrzucony przez sejmową większość.

Kierwiński uderzył w posłów PiS

Przed głosowaniem szef MSWiA zabrał głos. – Dużo w tym wniosku kłamstw, nieprawd, fałszerstw. Wiem, że mnie nie lubicie, nie możecie mi zapomnieć, że dwóch waszych kumpli, przestępców wyciągałem z Pałacu Prezydenckiego. To już drugi wniosek o wotum nieufności w tej kadencji i czuję się wyróżniony. Im częściej składacie te wnioski, tym bardziej wiem, że lepiej wykonuję swoją robotę, bo każdy przestępca boi się policjanta – mówił Kierwiński.

Polityk nawiązał też do zarzutów polityków PiS. Zwrócił uwagę m.in., że obecnie jest znacznie więcej policjantów niż podczas poprzednich rządów. Zwiększyła się też liczba strażników granicznych.

– Od prawie trzech lat ratujemy polską policję. Wyciągamy ją z bagna, w które ją wpędziliście (...). My inwestujemy w służby – podkreślał Kierwiński. Odniósł się również do transkrypcji aktów małżeństwa.

– To jest coś niezwykłego, że powodem do odwołania ministra polskiego rządu jest to, że on przestrzega prawa. Wróciły czasy przestrzegania prawa. Ja wiem, że wam się to nie podoba, że się tego boicie, wiem, że uważacie, że jak będzie stosowane polskie prawo to wielu z was pójdzie siedzieć (...), będziecie musieli z tym żyć – mówił Kierwiński. – Jesteście realnym zagrożeniem dla polskiego bezpieczeństwa – dodał na koniec wystąpienia minister, zwracając się do polityków PiS-u.

Donald Tusk stanął w obronie Kierwińskiego. „Wzór obywatela”

Głos podczas posiedzenia w sprawie szefa MSWiA zabrał także premier Donald Tusk. – Kiedy został wezwany przez ojczyznę w potrzebie, zostawił Europarlament, nie patrzył na przywileje i wrócił bez wahania pomóc powodzianom – przypomniał polityk. Dodał także, że „bardzo wysoko” ocenia jego pracę.

– To jest wzór obywatela Rzeczpospolitej – mówił o szefie MSWiA przedstawiciel rządu. Podkreślał też zasługi polityka dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa Polsce. – Minister Kierwiński dobrze pełni swoją funkcję i dalej będzie pełnił swoją misję – podkreślił premier.

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