Iran żegna Chameneiego. Padły ostre słowa wobec Europy i Trumpa. „Prymitywna i barbarzyńska”

Przypomnijmy, najwyższy przywódca Iranu zginął w wyniku ataków Stanów Zjednoczonych na Teheran. W sobotę rozpoczęły się sześciodniowe uroczystości pogrzebowe Chameneiego. Europejscy przywódcy nie informowali, że planują wziąć udział w planowanych ceremoniach.

Choć Chamenei zginął w Teheranie na początku ataków przeprowadzonych w lutym przez USA. Z powodu trwającego konfliktu dopiero teraz zorganizowano celebracje religijne. Na kilka dni też wstrzymano rozmowy irańsko‑amerykańskie rozmowy dotyczące zakończenia trwającej w Iranie wojny.

Przedstawiciel Iranu uderzył w Europę i Trumpa. „Prymitywna i barbarzyńska”

Modżtaba Zarei przekazał w sobotę w serwisie X wiadomość do „ambasadorów europejskich w Teheranie” . Podkreślił jednocześnie, że „islamska republika nie wpuściła prymitywnej i barbarzyńskiej Europy do miejsca modlitwy i w pobliże trumny męczeństwa” w trakcie ceremonii poświęconej Chameneiemu.

„Szczególne podziękowania dla prezydenta i ministra spraw zagranicznych, że celowo nie zaprosili przedstawicieli krajów europejskich, które milczały w sprawie zabójstwa męczennika imama lub wspierały mordercę Trumpa, uznając ich za niegodnych udziału w tej cywilizacyjnej ceremonii w Teheranie” – dodał.

Pogrzeb Chameneiego w Iranie. Padły antyamerykańskie okrzyki

Agencja informacyjna Associated Press poinformowała, że poeta Mohammad Rasouli w trakcie niedzielnych obchodów nawoływał do agresji wobec Stanów Zjednoczonych oraz Donalda Trumpa.

Miał krzyczeć do tłumu m.in.: „śmierć Ameryce” , „śmierć Izraelowi” . Miał z kolei pytać: „dlaczego ten największy drań na świecie (Trump – red.) wciąż żyje?” . Według ustaleń medialnych zgromadzony tłum miał reagować na słowa Rasouliego „okrzykami radości” .

Podczas trwających uroczystości w tłumie pojawiły się też transparenty z napisami nawołującymi do zabicia prezydenta USA.

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