Nowa partia w Sejmie. „Łączymy dwa środowiska polityczne”

W niedzielę 12 lipca liderzy klubu parlamentarnego i Stowarzyszenia Centrum ogłosili utworzenie nowej partii politycznej. Rozłamowcy z Polski 2050 powołali do życia Unię Centrum i zapewniają, że nie zamierzają opuszczać Koalicji 15 października.

Nowa partia w Sejmie. Unia Centrum wybrała władze

Na konferencji prasowej nowa przewodnicząca Unii Centrum Paulina Hennig-Kloska zapowiadała, że UC będzie mocnym fundamentem obecnej koalicji rządzącej. Jak mówiła, nowe ugrupowanie to „miejsce, w którym skupiają się ludzie, aby wypracować najlepsze kompromisy”.

Minister klimatu i środowiska jako cel nowej partii podała „budowę trwałego środowiska politycznego, które będzie reprezentować osoby oczekujące odpowiedzialnego państwa, silnej gospodarki i nowoczesnych usług publicznych”.

Wiceprzewodniczącymi Unii Centrum zostali Mirosław Suchoń, Elżbieta Bińczycka, Ewa Szymanowska i Michał Kobosko. Funkcja sekretarza generalnego przypadła Rafałowi Kasprzykowi, a skarbnikiem została Elżbieta Burkiewicz. W skład zarządu weszli także: Aleksandra Leo, Sławomir Ćwik, Tomasz Sakowski, Anna Sporyszkiewicz, Piotr Masłowski, Jacek Trela i Barbara Okuła.

– Możemy oficjalnie poinformować, że po wielu tygodniach rozmów, negocjacji, kontaktów (...) doszliśmy do porozumienia i łączymy dwa środowiska polityczne – oznajmiał europoseł Michał Kobosko

Rozpad Polski 2050 i powstanie Unii Centrum

Po zerwaniu z Polską 2050 Hennig-Kloska niemal od razu zapowiedziała chęć utworzenia partii politycznej. Komentujący tę deklarację premier Donald Tusk i marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty oceniali, że nie wpłynie ona negatywnie na funkcjonowanie koalicji rządzącej.

Rozgoryczony rozpadem Polski 2050 był za to jej założyciel Szymon Hołownia. Były marszałek Sejmu uważa, że do podziału doszło przez „nienawiść do Katarzyny Pełczyńskiej Nałęcz”, nowej przewodniczącej Polski 2050. Hołownia przyznał też, że błędem z jego strony było oddanie przywództwa w partii.

Czytaj też:

Nowy sondaż wyborczy. Takiego układu sił nie było od miesięcy Czytaj też:

Napięcia w Polsce 2050? Pełczyńska-Nałęcz o konflikcie z Hołownią