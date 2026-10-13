83 proc. Ukraińców za szybką akcesją do UE. W Unii większość jest przeciw

Szybkie członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej ma znacznie większe poparcie wśród Ukraińców niż wśród obywateli państw UE. Z sondażu Fundacji Bertelsmanna wynika, że wejścia do Wspólnoty w najbliższych latach chciałoby 83 proc. Ukrainek i Ukraińców. W państwach Unii ten sam kierunek popiera 47 proc. respondentów, a 53 proc. jest przeciw. Wyniki dotyczą szybkiego przyjęcia Ukrainy, a nie jej ewentualnego członkostwa bez wskazania terminu.

Ukraina w UE? Nowy sondaż pokazuje mieszane nastroje

W Polsce za szybkim przyjęciem Ukrainy do UE opowiada się 43 proc. ankietowanych. To mniej niż wynik dla całej Unii. Jeszcze niższe poparcie odnotowano w Niemczech, gdzie wyniosło 41 proc.

Spośród dziesięciu największych państw UE niższy od niemieckiego wynik uzyskano tylko w Rumunii – 40 proc. Na drugim biegunie znalazła się Szwecja. Tam szybkie członkostwo Ukrainy popiera 69 proc. pytanych, najwięcej w tej grupie krajów. Niemiecki wynik zwraca uwagę także dlatego, że Niemcy należą do państw udzielających Ukrainie największego wsparcia militarnego i finansowego w obliczu rosyjskiej agresji.

Spada poparcie dla Ukrainy w UE. W Niemczech o 19 punktów procentowych

Na początku rosyjskiej inwazji w 2022 r. szybkie przyjęcie Ukrainy do Unii popierało 60 proc. Niemców. Obecny wynik oznacza spadek o 19 punktów procentowych.

Fundacja Bertelsmanna regularnie powtarza badanie. Jak wskazuje, od początku pełnoskalowej wojny odsetek zwolenników szybkiej akcesji Ukrainy do wspólnoty w sondażu zmalał zarówno w Niemczech, jak i w całej UE.

Cel Unii i oczekiwania obywateli. Fundacja wskazuje rozbieżność

Członkostwo Ukrainy pozostaje oficjalnym celem Unii Europejskiej i jest uznawane za jeden z fundamentów przyszłego europejskiego porządku bezpieczeństwa. Wyniki sondażu pokazują jednak, że szybkie tempo integracji nie ma poparcia większości badanych mieszkańców UE. Zdaniem Fundacji Bertelsmanna potrzebny jest pogłębiony dialog między władzami a obywatelami. Fundacja postuluje, by strategiczny cel integracji Ukrainy ze Wspólnotą przedstawiać w bardziej przekonujący sposób.

Sondaż w państwach UE przeprowadzono w czerwcu na zlecenie fundacji, z wykorzystaniem narzędzia Eupinions. Reprezentatywne badanie objęło 16 795 osób ze wszystkich krajów członkowskich.

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