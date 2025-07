Ten sondaż powinien zaniepokoić rządzących. Widać wyraźny trend

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę to do urn wyborczych udałoby się w sumie 54 proc. Polaków – wynika z sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej”. 40,1 proc. respondentów raczej lub zdecydowanie skłania się do pozostania w domach. Z kolei 5,9 proc. nie wie, jaką decyzję by podjęło.

Najnowszy sondaż partyjny. PiS liderem, Koalicja Obywatelska mocno traci

Według badania największym poparciem cieszy się Prawo i Sprawiedliwość, na które chce głosować 28,9 proc. ankietowanych. To o 0,6 punktów procentowych więcej w porównaniu do sondażu sprzed nieco ponad trzech tygodniu. Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska z wynikiem 26,5 proc., co stanowi zjazd o 5,8 pkt proc. względem ostatniego badania.

Na podium znalazłaby się jeszcze Konfederacja z wynikiem 16,8 proc. czyli mniejszym o 3,9 p.p. Na miejsce w Sejmie mogłaby jeszcze liczyć Lewica z poparciem na poziomie 5,6 proc. To spadek o 0,7 p.p. Blisko przekroczenia progu wyborczego jest partia Razem, którą popiera 4,8 proc. Polaków, co stanowi wzrost o 1,7 p.p. Na cztery proc. może liczyć partia Grzegorza Brauna – Konfederacja Korony Polskiej. Ugrupowanie nie było wcześniej uwzględniane w tym sondażu.

Poparcie Polski 2050 i PSL po politycznym rozwodzie. Paradoksalne wyniki sondażu

Sondaż przyniósł słodko-gorzkie wieści partiom Trzeciej Drogi po politycznym rozwodzie. Polska 2050 może liczyć na 3,8 proc., a Polskie Stronnictwo Ludowe na 3,2 proc. To wyższy wynik, bo w poprzednim badaniu ugrupowania mogły liczyć łącznie na 5,1 proc. poparcia. 6,4 proc. respondentów nie mogło się zdecydować, na kogo oddałoby głos. Badanie przeprowadzono od 27 do 28 czerwca metodą CATI na grupie ankietowanych liczącej 1 067 osób.

