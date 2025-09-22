Polacy nie chcą walczyć za ojczyznę. Niepokojące wyniki sondażu

Instytut Badań Rynkowych i Społecznych zapytał Polaków, „czy w sytuacji zagrożenia wojną zgłosiliby się do obrony kraju”. 20,7 proc. badanych odpowiedziało, że „zdecydowanie tak”. 24,1 proc. stwierdziło, iż „raczej tak”, 31,2 proc. odpowiadało „raczej nie”, a 17,9 proc. „zdecydowanie nie”. 6,1 proc. ankietowanych wybrało opcję „nie wiem / trudno powiedzieć”.

Sondaż. Czy Polacy są gotowi bronić kraju?

Łącznie do obrony Polski zgłosiłoby się 44,8 proc. Polaków, a 49,1 proc. nie. Mężczyźni byli bardziej bojowi: 54 proc. chciało walczyć za Polskę, a 44 proc. nie. U kobiet odsetek pozytywnych odpowiedzi wynosił 33, a negatywnych 55. 11 proc. kobiet nie wiedziało, jak odpowiedzieć, natomiast wśród mężczyzn niezdecydowanych było tylko 2 proc.

W grupie wiekowej 18 – 29 aż 69 proc. ankietowanych odpowiedziało, że nie stawi się do obrony kraju. Co więcej, tylko 13 proc. wybierało odpowiedź „raczej tak”, a nikt nie wskazał opcji „zdecydowanie tak”. 18 proc. stwierdziło, że nie wie, jak by się zachowało.

Najchętniej w obronie kraju stanęliby ankietowani z grup wiekowych 30 – 39 oraz 40 – 49. Średnio 60 proc. z nich deklarowało walkę za swój kraj.

Wyborcy Trzeciej Drogi najmniej skłonni bronić Polski

Z badania IBRiS dowiedzieliśmy się też czegoś o wyborcach poszczególnych partii. Najchętniej broniliby Polski zwolennicy PiS i KO (odpowiednio 56 i 49 proc.). Spośród wyborców Konfederacji 44 proc. zgłosiłoby się do obrony, a 55 nie. Sympatycy Lewicy deklarowali gotowość w 36 proc. przy 51 proc. odpowiedzi negatywnych. Najgorzej wypadła Trzecia Droga, gdzie aż 72 proc., odpowiedzi było negatywnych, a tylko 26 proc. pozytywnych.

Badanie ogólnopolskie przeprowadził Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), w dniach 13-14 września 2025 roku, na reprezentatywnej próbie 1067 Polaków.

Czytaj też:

Obowiązkowa służba wojskowa powinna wrócić? Jednoznaczna ocena Polaków w sondażuCzytaj też:

Wojna PiS-u z Konfederacją. „Padają ciężkie słowa, a skorzysta ten trzeci”