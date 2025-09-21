Obowiązkowa służba wojskowa powinna wrócić? Jednoznaczna ocena Polaków w sondażu

Pracownia United Surveys sprawdziła na zlecenie WP, „czy w związku z obecną sytuacją międzynarodową w Polsce powinna być przywrócona obowiązkowa służba wojskowa?”. Wyniki sondażu mówią same za siebie. Za takim rozwiązaniem jest w sumie 50,5 proc. Polaków. Przeciwnego zdania jest z kolei łącznie 40,6 proc. ankietowanych.

Z kolei 8,9 proc. uczestników badania wybrało opcję „nie wiem / trudno powiedzieć”. Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski zostało przeprowadzone w dniach 13 – 15 września 2025 roku metodami wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) oraz wywiadów internetowych (CAWI) na reprezentatywnej próbie tysiąca respondentów.

Co z obowiązkową służbą wojskową?

Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych generał dywizji Maciej Klisz pod koniec marca powiedział w TVN24, że „jako żołnierz uważa, że nieuniknione jest odwieszenie służby wojskowej”. – Jedyną metodą masowego szkolenia są obowiązkowe szkolenia. Na dzisiaj o tym nie mówimy, stąd są konstruowane pewne moduły szkoleniowe, dopasowane i odpowiednio dobrane do potencjalnych zdolności kandydatów do tego szkolenia – mówił gen. Klisz.

Dowódca Operacyjny RSZ podkreślał, że żołnierza nie da się wyszkolić w trzy dni. Gen. Klisz zwrócił uwagę, że „cały czas pozostaje pytanie, jak zderzyć tę konieczność szkoleń z możliwościami obywateli i gospodarki”. Jego zdaniem szkolenie podstawowe powinno trwać 40 dni. – Czy możemy sobie na to pozwolić? Na dzisiaj pewnie nie – podsumował Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych.

Tak w kampanii prezydenckiej mówił Karol Nawrocki

Podczas debaty prezydenckiej w Końskich Karol Nawrocki jako kandydat na głowę państwa wspomniał, że „służba wojskowa powinna być dobrowolna”. – Ustawa o obronie ojczyzny daje możliwość obowiązkowej służby wojskowej w czasie wojennym. Ja chcę Polski bezpiecznej, Polski bez wojny – podkreślał. Nawrocki ocenił wówczas, że największym problemem armii jest brak rekrutów.

Czytaj też:

W USA zginęło dwóch żołnierzy Wojsk Specjalnych. Jeden z nich osierocił synaCzytaj też:

Wojska Medyczne tylko „na papierze”. Ekspert: Mamy chaos organizacyjny, po co takie jasełka?