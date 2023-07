Nowy rządowy program przed wyborami. Ponad 3 miliardy na zabytki

Zbliżające się wybory parlamentarne uruchomiły lawinę nowych rządowych programów. Kolejnym jest jest ogłoszony w piątek Rządowy Program Odbudowy Zabytków. Jego założenia podczas konferencji prasowej przedstawili premier Mateusz Morawiecki i szef resortu kultury Piotr Gliński.

Premier roztacza wizję zabytków „na dotyk”

Ogłaszając nowy program premier podkreślał, że jego realizacja jest możliwa dzięki wcześniejszej polityce finansowej rządu. – Za naszymi słowami idą czyny i środki. Wszystko zaczęło się od naprawy finansów publicznych, bez której nie byłoby naszych wielkich programów społecznych, obniżki podatków, ale także tego wielkiego i wspaniałego Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, aby zabytki lokalne stały się magnesem dla turystów – powiedział.

Jak wyliczył, na odbudowę polskich zabytków podatnicy przeznaczą ponad trzy miliardy złotych. – Ten program to 2,5 miliarda złotych w pierwszym etapie i później 800 milionó do jednego miliarda złotych. To program bez precedensu – powiedział szef rządu.

Morawiecki podkreślił, że w jego ocenie poznawanie historii Polski będzie ciekawsze, kiedy zabytki będą na wyciągnięcie ręki i będą realizować hasło podobne do tego, jakim promował się niegdyś Toruń, czyli „Gotyk na dotyk”. – Polacy widzą i wiedzą, jak Polska jest piękna i stąd nasz program, dzięki któremu dojdzie do odnowienia setek, tysięcy pałaców, dworków, dworców kolejowych, szkół, szpitali czy budynków użyteczności publicznej. Nie chcemy pozwolić, żeby te wspaniałe pamiątki polskiej kultury odeszły w zapomnienie – przekonywał.

Piotr Gliński podkreślił, że już teraz do programu zakwalifikowanych zostało blisko pięć tysięcy rozsianych po całej Polsce obiektów. – To jest renowacja zabytków, które są blisko ludzi. To jest piękno, pamięć, ale to są też kamienice, które wymagają rewitalizacji. Np. w Brzezinach, w Rzgowie, także zabytkowe osiedle kolejarskie w Koluszkach, czy Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie w powiecie brzezińskim, który również uzyskał wsparcie w tym programie – zapewniał minister kultury.

