TVP wycięło Bezpartyjnych Samorządowców z sondażu. Jest pozew w trybie wyborczym

Bezpartyjni Samorządowcy złożyli pozew do sądu przeciwko TVP w trybie wyborczym. Ugrupowanie zaapelowało też do mediów, by nie pomijać ich w debatach i sondażach przedwyborczych.

Bezpartyjni Samorządowcy wystartują w zbliżających się wyborach parlamentarnych jako komitet ogólnopolski. Wystawią swoich kandydatów do Sejmu we wszystkich 41 okręgach wyborczych. Z kolei o mandaty w Senacie będą walczyć w 40 okręgach. Bezpartyjni Samorządowcy zwrócili uwagę, że mimo rejestracji list we wszystkich okręgach, są pomijani przez media. „Nikt nie przewidział nowego nurtu politycznego, który się zarejestrował. Zaskoczone są też ogólnopolskie media, które dalej udają że nas nie widzą. Jesteśmy ogólnopolskim komitetem!” – podkreślał w poniedziałek w mediach społecznościowych lider ugrupowania i prezydent Lubina Robert Raczyński. „Łączy nas troska o samorząd i potrzeba zmian. Chcemy się skoncentrować nie na stu, czy dwustu konkretach, a na pięciu lub dziesięciu! Chcemy budować normalną Polskę bo takiej Polski chcą Polacy!” – dodał. Wybory. Bezpartyjni Samorządowcy pozwali TVP – W miniony weekend ukazał się sondaż przedwyborczy pracowni Estymator dla portalu doRzeczy.pl w i tym sondażu nasze ugrupowanie pierwszy raz było notowane. Otrzymało wynik 3,1 proc. Ten sondaż był wielokrotnie prezentowany na łamach Telewizji Polskiej, między innymi w TVP Info, niestety z pominięciem naszego ugrupowania. Uważamy to za manipulowanie – wskazał we wtorek na konferencji prasowej Kamil Suchański, kandydat Bezpartyjnych z Kielc. Jak podkreślił, jego partia jest za „uczciwym przekazem, do którego wszyscy widzowie powinni mieć dostęp”. – Nie pozostaniemy obojętni wobec tego typu manipulacji. W dniu dzisiejszym złożyliśmy pozew przeciwko Telewizji Polskiej – poinformował Suchański. TVN24 jednak zaprosiło partię na debatę Z kolei starosta trzebnicki Małgorzata Matusiak podkreślała, że Bezpartyjni Samorządowcy nie chcą być pomijani w debatach. W ten sposób nawiązała do sytuacji z ostatniego weekendu, gdy ugrupowanie nie dostało zaproszenia do debaty przedstawicieli ogólnopolskich komitetów w TVN24. – To, że tu jesteśmy, skłoniło TVN, telewizję prywatną, do refleksji – powiedziała. – Dzisiaj otrzymaliśmy zaproszenie (od TVN24 – red.) do kolejnej debaty – dodał rzecznik partii Krzysztof Maj. Czytaj też:

