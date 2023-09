Kolejny ogólnopolski komitet wchodzi do gry. „Jesteśmy czarnym koniem tych wyborów”

Bezpartyjni Samorządowcy do tej pory działali lokalnie, między innymi na Dolnym Śląsku i na terenie województwa lubuskiego. W poprzednich wyborach parlamentarnych startowali w części okręgów.

Bezpartyjni Samorządowcy wystartują we wszystkich okręgach

„Zarejestrowaliśmy listy kandydatów w 21 okręgach wyborczych. To dzięki pracy tysięcy wolontariuszy, którzy zebrali ponad 350 tysięcy podpisów! Dziękujemy! To ogromna szansa dla Polski! Idziemy do wyborów jako ogólnopolski komitet!” – poinformował w środę w południe w serwisie społecznościowym X Robert Raczyński, prezydent Lubina i jeden z liderów Bezpartyjnych Samorządowców.

Komitet udało się zarejestrować w ostatniej chwili – termin na rejestrację w PKW minął w środę o godz. 16. Bezpartyjni Samorządowcy wystawią kandydatów do Sejmu we wszystkich 41 okręgach wyborczych, a także prawie 40 kandydatów do Senatu.

„Zamierzamy trochę namieszać”

– Jesteśmy czarnym koniem tych wyborów. Dołączamy do wielkiej piątki i zamierzamy trochę w tej kampanii namieszać. Fakt, że zarejestrowaliśmy listy, że jesteśmy ogólnopolskim komitetem, sprawia, że nie będzie można nas już pomijać w sondażach i ignorować, jak robili to niektórzy – skomentował w rozmowie z Interią Bohdan Stawiski z Bezpartyjnych Samorządowców.

Rozmówca portalu dodał też, że komitet liczy na głosy wyborców niezdecydowanych.

Co proponują Bezpartyjni Samorządowcy?

Bezpartyjni Samorządowcy zaprezentowali swój program wyborczy na konwencji, która odbyła się w połowie lipca. Propozycją, która ma wyróżniać ugrupowanie na tle innych, jest wprowadzenie bezpłatnej komunikacji autobusowej i kolejowej na terenie całego kraju.

Wśród innych propozycji znalazły się między innymi: zerowy podatek PIT dla wszystkich, a nie tylko do 26. roku życia, bezpłatne, zdrowe obiady dla wszystkich uczniów w szkole, Edukacyjny Bon Rozwojowy, czyli 100 zł miesięcznie na każdego ucznia szkół podstawowych i średnich do wykorzystania na zajęcia edukacyjne i rozwijające, skrócenie kolejek do lekarzy, poprawa jakości opieki psychologicznej i psychiatrycznej dzieci i młodzieży, oraz udogodnienia dla rodzin.

