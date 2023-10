Walka PiS i KO na spoty. „Obroń swoje prawa” vs „Szczęśliwej Polski już czas!”

Wybory parlamentarne 2023 już w niedzielę 15 października, a dzień wcześniej rozpocznie się cisza wyborcza. Na dzień przed zakończeniem kampanii główne komitety zacięcie walczą o wyborców. W czwartek z rana nowe spoty wypuściły Prawo i Sprawiedliwość i Koalicja Obywatelska.

PiS wzywa do obrony praw

PiS wzywa wyborców, by „obronili swoje prawa”. „Obroń prawo do niższego wieku emerytalnego, do świadczeń rodzinnych 800+, do 13. i 14. emerytury, do bezpłatnych leków dla dzieci i seniorów! Do rozwoju. Stop bezrobociu i wyprzedaży państwowych firm. Obroń swoje prawo do bezpieczeństwa i rozwoju Polski! Stop nielegalnej imigracji. 15 października głosuj na Prawo i Sprawiedliwość. Lista numer 4” – czyta lektor.

W tle, oprócz przebitek z konwencji PiS-u, pojawiają się panoramy Polski i osoby korzystające z przywilejów, o których mowa.

Spot Koalicji Obywatelskiej. Tusk zagrzewa do głosowania

Kolejne kampanijne wideo opublikowała również Koalicja Obywatelska. Narratorem spotu jest sam Donald Tusk, a do zilustrowania kolejnych haseł użyto jego wypowiedzi. „Chcemy Polski wolnej, praworządnej, bezpiecznej, uczciwej, czystej i zielonej, samorządowej. Polski europejskiej. Nie ma żadnego powodu, żeby najlepsi ludzie na świecie mieli najgorszą władzę na świecie” – postuluje lider PO, a na ekranie widzimy przebitki z twarzami sceny z Marszu Miliona Serc.

„ Po to tu jesteśmy, żeby było normalnie. Żeby znowu było pięknie. Idźcie 15 października po zwycięstwo: dla siebie, dla Polski, dla Waszych dzieciaków, dla lepszej przyszłości, dla dumnej Ojczyzny. Idźcie i zwyciężajcie!” – wzywa Tusk, gdy oglądamy kolejne ujęcia z jego spotkań z wyborcami. „Tysiące spotkań, miliony serc! Szczęśliwej Polski już czas!” – wzywa Koalicja Obywatelska. Na zakończenie spotu widzimy mapę Polski wypełnioną sercami takimi jak te, które politycy KO nosili w kampanii na piersiach.

