Zaskoczenie na wieczorze wyborczym PiS. Zabrakło czołowych „ziobrystów”

W niedzielę, 15 października w Polsce odbyły się wybory parlamentarne. Zgodnie z sondażowymi wynikami głosowania Prawo i Sprawiedliwość zwyciężyło z wynikiem 36,8 proc. Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska z głosami 31,6 proc. wyborców, a podium zamknęła Trzecia Droga, którą poparło 13 proc. uczestników sondażu.

Wieczór wyborczy PiS. Zabrakło „ziobrystów”

Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości oczekiwali na wyniki w siedzibie partii przy ul. Nowogrodzkiej. Tuż po 21:00 Jarosław Kaczyński skomentował dane z exit pollu. – To jest naprawdę wielki sukces, wielki sukces naszej formacji i naszego projektu dla Polski – stwierdził. – Oczywiście przed nami jeszcze stoi pytanie o to, czy ten sukces (wygraną w wyborach – red.) będzie można zmienić w kolejną kadencję naszej władzy. I tego jeszcze w tej chwili nie wiemy. Ale musimy mieć nadzieję – przemawiał.

– Musimy także wiedzieć, że niezależnie od tego, czy będziemy przy władzy, czy będziemy w opozycji, to będziemy ten projekt na różne sposoby realizować i nie pozwolimy na to, by Polskę zdradzono – zapewnił prezes PiS. Podkreślił, że partia rządząca nie dopuści do utracenia niepodległości. Wyraził także nadzieję na to, że ostateczny „finał” będzie zwycięstwem jego partii, a zarazem wygraną Polski.

Suwerenna Polska nie komentuje wyników

Na spotkaniu w sztabie PiS pojawił się m.in. Mateusz Morawiecki, Mariusz Błaszczak czy Beata Szydło. Jak zauważyła Interia, zabrakło jednak czołowych przedstawicieli Suwerennej Polski, reprezentowanej wyłącznie przez sekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Jana Kanthaka.

Pozostali „ziobryści” nie odnieśli się do wstępnych wyników. Nie poinformowali również o przyczynach swojej nieobecności w wydarzeniu przy Nowogrodzkiej.

