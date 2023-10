Solidarna Polska zamilkła po wynikach wyborów. Wyłamał się Janusz Kowalski

Po ogłoszeniu wyników exit poll posłowie Solidarnej Polski solidarnie zamilkli. W mediach społecznościowych nie znajdziemy żadnych komentarzy od polityków z partii Zbigniewa Ziobry. Jednym, który się wyłamał, jest Janusz Kowalski. Wiceminister rolnictwa nie skomentował jednak rezultatu wyborów parlamentarnych. Zwrócił się za to do lidera PO. „Donald! Do zobaczenia w Sejmie. Już nie mogę się doczekać. Nie będzie miło!” – napisał na swoim profilu na Twitterze Janusz Kowalski.

Czytaj też:

Wyniki wyborów 2023. Zaskakujące decyzje osób głosujących na Andrzeja DudęCzytaj też:

Referendum przyczyną porażki PiS-u? Spełnia się „przepowiednia Gowina“