Najnowszy sondaż. Kiedy Hołownia zbiera więcej mandatów?

Gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższą niedzielę, zwyciężyłaby Zjednoczona Prawica. Prawo i Sprawiedliwość z koalicjantami może liczyć na 37,7 proc. głosów (+ 0,7 pkt proc.), co przekłada się na 213 mandatów. Drugie miejsce zajmuje Koalicja Obywatelska z 28,9 proc. głosów (+0,1 pkt proc.), co daje 147 miejsc w Sejmie.

Trzecie miejsce zajmuje Lewica, na którą chce głosować 9,5 proc. osób. Na miejsca w Sejmie mogą liczyć poza tym Polska 2050 Szymona Hołowni (8,3 proc. głosów, spadek o 0,8 pkt proc.), Konfederacja (6,5 proc.) oraz Polskie Stronnictwo Ludowe z wynikiem 6,4 proc. Oznacza to, że przy osobnym starcie Polska 2050 i PSL mają łącznie 14,7 proc. głosów.

Sondaż. Co, jeżeli PSL połączy siły z Polską 2050?

Estymator zbadał też drugi scenariusz: w którym Hołownia i Kosiniak-Kamysz tworzą wspólną listę. Sondaż ponownie dał zwycięstwo Prawu i Sprawiedliwości – z poparciem 38,2 proc. respondentów. Drugie miejsce przypadło Koalicji Obywatelskiej, na którą chciało zagłosować 27,5 proc. ankietowanych.

Do przetasowania doszło na trzecim miejscu. Zajęła je koalicja PSL – Polska 2050. W takim wariancie politycy tych partii otrzymują 15,8 proc. głosów, co daje 71 mandatów. Czwarte miejsce zajmuje Lewica z 8,6 proc. głosów, a piąte – Konfederacja z poparciem 6,3 proc. głosujących.

Przypomnijmy, że Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz złożyli deklarację bliższej współpracy ich ugrupowań, ale na razie nie zdecydowali się na ogłoszenie jednej listy w wyborach.

Sondaż Estymator dla portalu DoRzeczy.pl został przeprowadzony w dniach 9-10 lutego 2023 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1 021 pełnoletnich osób metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych (CATI). Zaprezentowano wyniki z uwzględnieniem wyłącznie zdecydowanych wyborców.

