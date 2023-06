PiS i KO nie mogą spać spokojnie. Zaskakujące wyniki najnowszego sondażu

Zgodnie z obowiązującą w Polsce konstytucją, „wybory do Sejmu i Senatu zarządza prezydent nie później niż na 90 dni przed upływem czterech lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu, wyznaczając wybory na dzień wolny od pracy, przypadający w ciągu 30 dni przed zakończeniem kadencji.

Oznacz to, że Andrzej Duda ma do wyboru cztery różne terminy. Do urn możemy się więc udać: 15 października, 22 października, 28 października albo 5 listopada. Według nieoficjalnych doniesień PiS przymierzał się do tej pierwszej daty, aby zorganizować wybory w Dzień Papieski.

Chociaż oficjalnie data wyborów nie została jeszcze wyznaczona, a tym samym kampania oficjalnie nie ruszyła, politycy największych ugrupowań objeżdżają polskie miasta i miasteczka, aby przekonać wyborców do głosowania na swoje partie. Z kolei sondażownie na bieżąco sprawdzają, która formacja ma największe szanse na zwycięstwo.

Sondaż. Kto wygra wybory? PiS czy KO?

W najnowszym badaniu przeprowadzonym przez SW Research dla „Rzeczpospolitej” zapytano ankietowanych, jakim wynikiem ich zdaniem zakończą się jesienne wybory parlamentarne. Jak się okazuje, zdania w tej sprawie są bardzo podzielone. W opinii 20,4 proc. badanych wybory wygra PiS i utworzy rząd w koalicji z innym ugrupowaniem bądź ugrupowaniami. Niemal tyle samo 20,3 proc. uważa, że zwycięzcą głosowania będzie KO, która utworzy rząd z innym ugrupowaniem bądź ugrupowaniami.

Zdaniem 17,4 respondentów po wyborach nic się nie zmieni – zwycięzcą wyborów będzie Prawo i Sprawiedliwość, które utworzy rząd większościowy. Z sondażu wynika, że dla 10 proc. ankietowanych najbardziej prawdopodobny scenariusz to gorzkie zwycięstwo PiS, poniważ rząd utworzy opozycja. Szanse na samodzielne rządy KO dostrzega 8,5 proc. respondentów. 18,5 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.

Łącznie w utworzenie po wyborach – w jakiejś formule – rządu przez PiS wierzy 37,8 proc. respondentów, z kolei w stworzenie rządu przez opozycję – 38,8 proc.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 6-7 czerwca 2023 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

Czytaj też:

Incydent podczas spotkania z Janiną Ochojską. Jak zareagowała europosłanka KO?Czytaj też:

Zgrzyt na opozycji? Hołownia publikuje wyniki sondażu i wbija szpilę KO