„New York Times” wydrukował komiks o Kaczyńskim i demokracji

Na paskach komiksu, odnoszącego się do polskiej batalii o sądownictwo, pojawia się prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Polski polityk w rysunkowej historyjce robi pranie, a jego rekwizytem jest transparent z napisem „demokracja”. Pod koniec procesu, na tkaninie widnieje już napis „demokaczyński”.

W ubiegłym tygodniu „The New York Times” na okładce czwartkowego wydania zamieścił zdjęcie z protestów przed Pałacem Prezydenckim. „Krok po kroku polski rząd występuje przeciwko demokratycznym normom: zwiększył kontrolę nad mediami, złamał prawo do publicznych zgromadzeń i ograniczył działalność organizacji międzynarodowych” – relacjonuje nowojorski dziennik w obszernym tekście o wdrażanych przez Prawo i Sprawiedliwość zmianach. „Teraz partia rządząca agresywnie zmierza do przejęcia kontroli nad ostatnią znaczącą niezależną instytucją rządową, sądami, co powoduje protesty tłumów na ulicach i możliwe konsekwencje ze strony Unii Europejskiej” – zapowiadał „NYT” w papierowym wydaniu, które ukazało się w czwartek rano, jeszcze przed przyjęciem głosami posłów PiS ustawy o Sądzie Najwyższym.