NA ŻYWO: W Sejmie o projektach ustaw ws. sądów

18:42 Michał Kamiński (Unia Europejskich Demokratów): To była personalna przepychanka. Otwieramy kolejny rozdział zabierania Polakom demokracji. 18:41 Głos zabrał Ireneusz Zyska (Wolni i Solidarni). - Wnosimy o skierowanie projektu ustawy do dalszych prac legislacyjnych - mówił. 18:34 https://twitter.com/beatamk/status/933387637070712832

https://twitter.com/SlawomirNitras/status/933387892382142466 18:33 - Dlaczego nie chcecie wziąć przykładu ze Stanów Zjednoczonych? - zapytał lider PSL. - Wy komunizujecie sądy, a nie je dekomunizujecie - dodał. 18:32 - Ta zmiana jest napisana według zasady: partia rządzi, partia sądzi. Zaproponowana ustawa ma wiele wad. Nie dodaje więcej godności i nie sprawi, że łatwiej będzie uzyskać wyrok - ocenił Kosiniak-Kamysz. 18:31 Głos zabiera Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL). - Kiedy prezydent wetował wcześniejsze ustawy, wszyscy biliśmy mu brawo - powiedział. 18:27 Tymczasem Beata Mazurek z PiS już zareagowała na wypowiedź Borysa Budki sprzed kilku minut.

https://twitter.com/beatamk/status/933384059249676289 18:26 Kolejne materiały ukazujące sytuację przed Sejmem.

https://twitter.com/JNizinkiewicz/status/933384602927984645 18:25 Barbara Dolniak z Nowoczesnej: Wnioskujemy o odrzucenie projektu w I czytaniu. 18:25 - Klub Kukiz'15 będzie głosował za skierowaniem projektu do dalszych prac - powiedział Jachnik. 18:22 Głos zabrał Jerzy Jachnik z Kukiz'15. Mówi o "złodziejskich wyrokach" i konieczności debaty nad tym projektem. - Czytać i nie opowiadać głupot! - stwierdził. Jachnik przywitał również Zofię Romaszewską. - To ona i ja możemy powiedzieć najwięcej o tym, co się dzieje w sądach - oznajmił. 18:20 Kaleta (PiS): Dość obrażania posła Piotrowicza. 18:19 Kropiwnicki (PO): Składamy wniosek o odrzucenie tego projektu. 18:17 Kropiwnicki (PO): Chcecie wyeliminować wszystko z czym się nie zgadzacie. Nie możemy się na to zgodzić, że chcecie zniszczyć Sąd Najwyższy. Chcecie ułaskawiać kolegów, którzy mają wyroki. Co się takiego stało, że chcecie nas cofać o 20 lat? Mamy dyskutować o projekcie ustawy, o którym już dzisiaj wiemy, że jest nieaktualny. 18:13 Głos zabiera poseł PO Borys Budka. - Jeśli poseł Piotrowicz mówi o konstytucji można bać się, że może chodzić o konstytucję PRL - powiedział. - Chciałbym prosić o wyjaśnienie, czy Straż Marszałkowska poprosiła ludzi o zakrycie koszulek z napisem konstytucja - dodał. 18:12 Piotrowicz przypomina definicję demokracji, na sali słychać okrzyki. 18:11 W mediach społecznościowych pojawiają się nagrania, przedstawiające sytuację przed budynkiem Sejmu.

https://twitter.com/marek_wojcik/status/933381219466797056 18:10 Piotrowicz: Konstytucja to nie jest książeczka do wymachiwania. Przez lata zasada sprawiedliwości społecznej nie była realizowana. 18:09 Piotrowicz: Mój klub pozytywnie odnosi się do projektu zaproponowanego przez prezydenta. Mamy swoje uwagi, co do szczegółowych rozwiązań. 18:07 Głos zabierze teraz poseł PiS Stanisław Piotrowicz, który przedstawi stanowisko ws. prezydenckiego projektu. 18:05 Twitter żyje dzisiejszym posiedzeniem Sejmu, a posłowie PO meldują, że są obecni na sali plenarnej.

https://twitter.com/GrzegorzKepka/status/933378854474919936

https://twitter.com/MKierwinski/status/933380103949647875

https://twitter.com/TomaszSiemoniak/status/933378543328940032 17:48 Podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Anna Surówka-Pasek przedstawia uzasadnienie do prezydenckiego projektu ustawy. 17:45 Rozpoczyna się I czytanie przedstawionego przez prezydenta projektu ustawy o Sądzie Najwyższym.

https://twitter.com/KancelariaSejmu/status/933375800103096322 17:40 Zgodnie z planem, debata nad pierwszym z prezydenckich projektów ws. sądów powinna rozpocząć się o godz. 17:45

Z harmonogramu obrad, który opublikowano na stronie izby wynika, że Sejm zajmie się prezydenckim projektem ustawy o Sądzie Najwyższym w środę w godzinach 17.45 - 19.15. Z kolei prezydenckim projektem nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa w godzinach 19.15 - 20.45. Ponadto parlamentarzyści zajmą się projektem nowelizacji ustawy o KRS, złożonym przez posłów Platformy Obywatelskiej.

Porozumienie na linii Pałac Prezydencki - PiS

W piątek 10 listopada odbyło się kolejne spotkanie pomiędzy reprezentującym Prawo i Sprawiedliwość posłem Stanisławem Piotrowiczem, a przedstawicielem prezydenta Pawłem Muchą. Politycy po raz kolejny rozmawiali o prezydenckich projektach ustaw dotyczących zmian w Krajowej Radzie Sądownictwa. Z informacji portalu 300polityka wynikało, że co do zasady porozumienie zostało osiągnięte, a do uzgodnienia zostały jeszcze rzeczy mniejszej wagi. Portal już wtedy informował, że projekty ustaw mają zostać rozpatrzone przez Sejm już na najbliższym posiedzeniu, które odbędzie się w dniach 22-24 listopada.

