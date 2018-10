Prezydent przyjął ślubowanie od nowych sędziów SN. Dziennikarze niewpuszczeni na salę

Dziennikarze na Twitterze donosili, że nie zostali wpuszczeni na nominację nowych sędziów do Sądu Najwyższego. Już po uroczystościach został zorganizowany briefing zastępcy szefa Kancelarii Prezydenta RP Pawła Muchy.

Mucha zaznaczył, że nominacje sędziów to „przywracanie fundamentów sprawiedliwości”. – Pan prezydent bardzo wyraźnie mówił, że reforma jest dokonywana w interesie publicznym. Sądy w RP nie są powołane po to, by zmieniać ustawy – jest to zadanie polskiego parlamentu – stwierdził. Podkreślał, że Andrzej Duda nie był „stroną w żadnym zakresie postępowań, które trwały przed Naczelnym Sądem Administracyjnym”. Dodał też, że „nie ma żadnego uzasadnienia” dla którego prezydent powinien czekać na decyzję Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Zastępca szefa KPRP poinformował też, że nie została powołana jedna z osób rekomendowanych przez KRS do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN. – Pojawiła się wątpliwość prawna, czy są spełnione kryteria, które są określone w ustawie o SN – mówił. Portal wpolityce.pl podał, że chodzi o Aleksandra Stępkowskiego.