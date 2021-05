Wróciły nabożeństwa majowe. Tymczasem zmienił się tekst Litanii loretańskiej

W maju w Polsce już od połowy XIX w. w kościołach odbywały się nabożeństwa majowe. Zresztą nie tylko w świątyniach, ale też przy kapliczkach, odmawiana jest Litania Loretańska i śpiewane są pieśni maryjne. Maj stał się w Polsce miesiącem poświęconym szczególnie Matce Boskiej.

Nowe wezwania Litanii loretańskiej

W roku 2021 zmienia się jednak formuła Litanii loretańskiej. W 2020 roku Watykan wprowadził trzy nowe wezwania w języku łacińskim do Litanii. W sierpniu 2020 roku Konferencja Episkopatu Polski ogłosiła, że polskie tłumaczenie trzech nowych wezwań zostanie włączone do Litanii loretańskiej, są to:

„Matko miłosierdzia” (po „Matko Kościoła”),

„Matko nadziei” (po „Matko łaski Bożej”),

„Pociecho migrantów” (po „Ucieczko grzesznych”).

To nowe brzmienie Litanii loretanśkiej obowiązuje od 28 sierpnia 2020 roku, a w zaktualizowanej wersji Litania loretańska ma łącznie 55 wezwań do Matki Bożej. – W litaniach priorytetem jest tekst modlitwy, a nie melodia, dlatego należy promować lub komponować takie melodie litanii, które nie zakładają parzystej liczby wezwań – mówił jeszcze w 2020 roku ks. Dominik Ostrowski, konsultor Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.