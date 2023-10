Ksiądz zażądał 100 euro za pogrzeb. Trafił za to do aresztu domowego

Historię księdza z Sycylii opisała włoska agencja informacyjna Ansa. Proboszcz z Sortino koło Syrakuz został zatrzymany przez karabinierów na gorącym uczynku, kiedy przyjmował pieniądze od żałobników. Od rodziny zmarłego zażądał 100 euro w zamian za odprawienie mszy pogrzebowej.

Ksiądz chciał wyłudzić pieniądze za pogrzeb?

Duchowny trafił do aresztu domowego i za swój czyn ma stanąć przed sądem. Wcześniej sędzia oceni też, czy przedłużyć zastosowany wobec niego środek zapobiegawczy. Kapłan odpowie za wyłudzenie, ponieważ włoski Kościół wyraźnie odszedł od opłat za podobne czynności.

Konferencja Episkopatu Włoch zaleca, by za odprawienie uroczystości pogrzebowej przekazywać datki zgodne z możliwościami ekonomicznymi wiernych lub przykładowo 10 euro. Podkreśla przy tym, że nie jest to w żadnym wypadku cena. Nie można więc domagać się pieniędzy za pogrzeb.

Papież zaznaczał, by nie brać pieniędzy za sakramenty

Papież Franciszek już w 2013 roku apelował do włoskich proboszczów, by nie prosili ludzi o pieniądze za sakramenty. Tłumaczył to tym, że ludzie oddalają się od Kościoła katolickiego, gdy dostrzegają w jego działaniach interes ekonomiczny.

– Często zdarza się, że ten, kto przychodzi prosić o sakrament, otrzymuje formularz, a nawet gorzej: proszony jest o pieniądze. Tak nie powinno być – mówił Franciszek miesiące po swoim wyborze na papieża. – Ten, kto przychodzi do Kościoła, powinien czuć się jak w domu, a nie wykorzystywany – dodawał.

Czytaj też:

Orgia na plebanii w Dąbrowie Górniczej. Biskup rezygnujeCzytaj też:

Papież Franciszek rozmawiał z Joe Bidenem. Watykan wydał komunikat