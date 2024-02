Środa Popielcowa. Czy obowiązuje post ścisły?

14 lutego w Kościele Katolickim rozpoczyna się Wielki Post. Jest to 40-dniowy okres przygotowań, pokuty i refleksji przed męką i zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa. Wierni Kościoła Katolickiego rezygnują w tym czasie z wystawnych zabaw i przyjęć, skupiając się na rozwoju duchowym i refleksji nad kruchością życia.

Środa Popielcowa w kościele

Wielki Post rozpoczyna Środa Popielcowa. Wierni udają się do kościołów, by posypać głowy popiołem na znak skruchy i oddania życia w ręce Boga. Kapłani wypowiadają słowa: "Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz" lub "Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię". Mają one podkreślić pokutny charakter tego dnia i całego okresu Wielkiego Postu.

Środa Popielcowa nie jest jednak świętem nakazanym, co oznacza, że wierni nie muszą uczestniczyć w mszy świętej. Kościół jednak zaleca posypanie głowy popiołem na znak uroczystego rozpoczęcia Wielkiego Postu.

Symbolika Środy Popielcowej

Najważniejszym symbolem tego święta jest sypanie głów popiołem. Popiół, używany w tym obrzędzie, pochodzi zwykle ze spalonych palm lub gałązek oliwnych, które zostały poświęcone w Niedzielę Palmową poprzedniego roku. Tradycja ta ma głębokie korzenie biblijne, a popiół przez stulecia był znakiem żalu i pokuty.

Wielki Post to czas, w którym chrześcijanie są zachęcani do głębszej refleksji nad swoim życiem, zwiększenia praktyk duchowych, takich jak modlitwa, czytanie Pisma Świętego, uczestnictwo w drodze krzyżowej. Powinni również praktykować post (przynajmniej w piątki), czyli powstrzymywać się od pokarmów mięsnych, a także od jedzenia do syta. Kościół zachęca też do jałmużny, pomocy potrzebującym i najbiedniejszym. Te praktyki mają otworzyć serca na drugiego człowieka i na zawierzenie swojego życia Bogu.

Czy w Środę Popielcową obowiązuje post ścisły?

W Środę Popielcową obowiązuje post ilościowy. To oznacza, że osoby pomiędzy 18. a 60. rokiem życia powinni ograniczyć się tylko do trzech posiłków dziennie, w tym jednego do syta. W tym dniu nie wolno spożywać pokarmów mięsnych. Dzieci, osoby chore i starsze są zwolnione z postu.

